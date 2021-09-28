超商鮮食占營收比例逐年成長，已是消費者進入超商的購買重心，據外部調查，有74.4%的消費者去超商最常「買鮮食」，商品競爭相當激烈，加上民眾易喜新厭舊，往往話題新品都能成為吸引購買的關鍵因素。近期四大超商也分別與晶華酒店、鼎泰豐、胡同燒肉與薄多義餐廳聯名，透過品牌力加乘購買力。

全家再度聯手鼎泰豐，去年起推出首波後，平均每分鐘可賣出8個鼎泰豐聯名鮮食，這回與鼎泰豐主廚合作，獨家呈現餐廳找不到的私房料理，以內部員工票選的星級員工餐為主題，推出「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」、「綠豆薏仁湯」共3款，可嘗到專屬鼎泰豐員工的隱藏版餐點。

全家聯名鼎泰豐「宮保雞丁炒麵」89元。（全家提供）

7-11於今年初曾與晶華酒店聯名鮮食和冷凍微波品，目前已累計銷售超過200萬人次，現雙方再度合作，新品橫跨飯糰、麵食、便當、冷凍調理菜等品項，包含鎮店之寶「紅燒牛肉麵」正式進軍超商，選用筋肉比例最好的牛腱心肉，還原經典美味。另也首度與多年蟬聯米其林指南推薦名店「雙月食品社」獨家合作，選用在地香菇開發出「雙月香菇油飯」、「雙月香菇雞湯」，古早美味飽足又暖胃。

OK超商與「胡同燒肉」聯手，鎖定「夜食朝吃」的新興模式，將宵夜場延伸至午晚餐，推出燒肉飯糰，及豬、牛燒肉丼飯，搭配胡同燒肉的獨家秘醬烹調，預計可望帶動單店業績成長1成左右。

7-11首度與米其林推薦「雙月食品社」獨家合作，59元。（7-11提供）

萊爾富看好義大利麵最具人氣，占據每年鮮食前3名的熱銷榜，10月6日起攜手知名平價義式專賣店「薄多義Bite 2 Eat」推出4款新品，包括巴薩酒醋乳酪培根細扁麵、奶油牛肝菌菇義大利麵，及波隆那肉醬雙拼海苔飯捲等。