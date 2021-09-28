2021蘇迪曼盃混合羽球賽今天在芬蘭進行分組預賽第2戰，中華隊由男單一哥周天成領軍，全隊將士用命，5比0橫掃德國隊，2連勝順利晉級8強，30日將與韓國爭奪分組第一。

中華隊前天首戰大溪地，兵不血刃的5比0輕鬆獲勝。今天面對德國隊，李哲輝／許雅晴經過3局苦戰後25比23、11比21、21比17險勝，幫助中華隊搶得好彩頭。

緊接著由世界排名第4的周天成迎戰世界排名383的羅斯，首局21比14獲勝，沒想到卻在第2局17比21大意失守，幸好及時穩住陣腳21比9取勝，沒有陰溝翻船。

第3點女單中華隊派上世界排名43的白馭珀，挑戰世界排名23的華裔選手李怡逢，雙方纏鬥3局才分出勝負，白馭珀17比21、 21比16、21比19後來居上逆轉勝。

打完前3點中華隊3比0已提前獲勝，但攸關著分組賽排名，因此必須打完5點，第4點男雙由世界排名29的李哲輝／楊博涵挑戰世界17的拉姆富斯／塞德爾，雙方實力相當，但中華隊在沒有勝負壓力下發揮出色，21比18、21比10輕鬆獲勝。

第5點由世界排名29的許雅晴／胡綾芳面對世界排名300開外的德國組合，21比13順利拿下首局，次局卻激戰至「丟士」才以24比22勝出。

中華隊本屆賽事與德國、大溪地、韓國同組，前2場賽事皆以5比0獲勝，韓國同樣是2戰全勝，兩隊將在30日台灣時間下午3點展開對決，拚搶分組冠軍。