說到龍蝦不要只想到美食，它其實是一種很特別的動物，在理論上它長生不老，能夠無限生長，科學家預測，龍蝦可能活到超過100歲。但是這引發一個難題，所謂的「100歲」完全只是推測，因為它身體持續更新，也就難以找到歲月的痕跡。所幸科學家終於在龍蝦的DNA裡找到壽命線索。

2015年，由柯林法洛(Colin Farrell)、瑞秋懷茲(Rachel Weisz)主演的文藝奇幻電影「單身動物園」(The Lobster)，設想一個單身有罪，持續找不到伴侶必須變成動物的反烏托邦世界，男主角大衛(柯林法洛飾演)是一名情感漠然的中年男，他期望活成一隻龍蝦，理由就是龍蝦長生不老。雖然電影中多數劇情都很奇幻，但龍蝦長生不老卻是對的，我們根本不知道龍蝦的年齡，部分原因是龍蝦有堅硬的外殼，它們經常蛻殼以給自己更多的生長空間，因此蝦殼上不會保留生長的紀錄。另一個原因是龍蝦不會停止生長，也不會隨著年齡的增長而衰老，並一直保持生育能力。

粗略的估算方法是根據龍蝦的大小來衡量，但這並不準確，因為環境因素可能會造成更大的影響。一隻在溫暖水域中，有著豐富食物環境裡的龍蝦，成長速度必然比一隻在貧瘠寒冷水域的龍蝦長得更快與更大。近年來還有一種方法，就從從龍蝦眼睛和胃中的年輪來測量龍蝦年齡，但算完年齡後，這隻龍蝦也死了，這肯定不是好辦法。

現在，東英吉利大學(University of East Anglia)的科學家終於找到合適的方法，利用龍蝦 DNA 的變化，來準確測量龍蝦的年齡。研究人員以飼養歐洲龍蝦為研究對象，這些龍蝦從卵的時期就被培養，因此年齡已經確定。他們從龍蝦前爪組織中採樣，取得DNA，然後分析其中的核醣體 DNA (Ribosomal DNA，rDNA)，這是一種負責控制細胞的代謝的細胞核工具 。

他們發現龍蝦的年齡與 rDNA 的增生存在很強的相關性，年紀愈大的龍蝦，核醣體 DNA數量就愈多，這使得它成為計算龍蝦年齡的工具。研究團隊使用相同的方法，成功估計野生龍蝦的年齡。

這不僅僅只是科學解謎而已，要知道世界龍蝦市場價值超過 50 億美元，仍然以野生捕撈為主，因此特別需要謹慎管理。