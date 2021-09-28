在台南市南區經營禮儀社的47歲潘姓男子，近日被1名26歲的求職女子，指控在面試時對她熊抱、摸乳。警方受理報案時，原本認定為性騷擾，但再度傳訊女方後，改依強制猥褻罪嫌移送。不料，此事見諸媒體後，28日晚間潘男突然被人發現在自家禮儀社的廁所輕生，現場還留有遺書，全案正由警方深入調查中。

據了解，潘男被控強制猥褻求職女一事，在見諸媒體之前，府城殯葬界早已盛傳。28日晚間7點多，警方接獲報案，指南區某禮儀社內有人尋短。當救護車到場時，雖然發現潘男已經沒有呼吸心跳，但仍將他送往新樓醫院搶救，可惜仍回天乏術。

指控潘男的女子曾告訴媒體，她原本在中西區開店賣衣服，後因疫情爆發，苦撐2個月收攤。由於積欠銀行貸款30多萬元，想兼職增加收入，8月4日上午7點多前往潘男經營的禮儀社應徵面試時，因雨天身穿清涼的短袖、短褲，卻被潘男視為八大行業的美眉，趁機熊抱、襲胸，甚至還試圖觸碰下體。

女子進一步表示，當她明確拒絕潘男伸鹹豬手，並藉機離開現場後，事後潘男還傳猥瑣的文字訊息給她；當潘男得知女方提告後，更多次打電話要求和解。事後，該女子向媒體爆料揭發潘男的惡行，潘男疑因承受不了壓力，選擇留下遺書輕生。目前警方已報請檢方相驗。