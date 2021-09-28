姚采穎的日常。（姚采穎提供）

姚采穎與恩師朱正生感情好。（姚采穎提供）

姚采穎已轉教職。（洪秀瑛攝）

姚采穎帶愛犬出門享受午後陽光。（洪秀瑛攝）

姚采穎不忘學習其他各式藝術創作。（姚采穎提供）

姚采穎去年拿到碩士文憑之後，順利成為玄奘大學影劇藝術學系助理教授級專業技術人員。從兼任老師至今，她對教學愈來愈有熱情，甚至為了讓學生畢業之後有更多機會，以往從不主動推銷自己的她，開始放下身段拜會各相關單位。

姚采穎說，以前都由經紀人在前方協助工作洽談，成為老師之後，她認為產學合作很重要，在校學的各式理論觀念若有業界的實務經驗更是加分。只是疫情之故，藝文界、娛樂界受到相當程度影響。

在洽談過程中，姚采穎遇到很多阻礙，但不影響熱情，遇到演藝圈同行，她還是放聲讓大家知道，身後現在有很多優秀的小朋友，往後不論幕前或幕後，歡迎各式機會合作洽談。

教師節剛過，姚采穎印象中最深刻是高中有位老師，當時特別重視時間觀念及出席率，她因為經常睡過頭，遲到被罰寫心得報告寫怕了，也因此改變遲到不良習慣，「出社會工作後，發現改掉壞習慣真的非常重要，人可以不夠聰明，但絕對不能夠不在乎、不努力」。

為了讓學生們做到守時、不缺課，姚采穎會先用規勸方式，告訴大家這件事的重要性，將課堂表現反應在成績上，對學生來說也是比較公平、有用。

除了教書，姚采穎也不忘學習其他各項藝術創作，「紙張的溫度，總令我覺得有難以抗拒的美麗，因此從7年前開始，她拿起筆墨習字，書寫過程不僅可以養心靜氣，透過文字磨練性情，把中國文化傳承下來，覺得是件很有意義的事」。

幾年前彩妝大師朱正生邀以前在華岡藝校任教時隔壁班的學生姚采穎到大學演講，留意到學生們對她在時尚舞台上豐富表演經驗很感興趣，姚采穎也認真分享，看到她與學生的互動，朱正生認為她將會是個好老師，便鼓勵她朝教職邁進。如今兩人碰面有了更多共同話題，也會分享甘苦談。

快40歲的姚采穎目前沒男友，雖然曾遇到「友達以上、戀人未滿」對象，但每次都因太忙，沒時間專心談戀愛不了了之；面臨生育拉警報的她，不想為生小孩而結婚，期盼早日遇到價值觀一樣、生活目標一致的真命天子。