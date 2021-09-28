台北市長柯文哲子弟兵參戰！北市府副發言人林珍羽傳出將辭職，投入2022北市中山、大同區議員選戰，林珍羽28日晚間受訪坦言，確實將在10月中旬離職，回歸地方，先回爸爸、民眾黨北市議員林國成的辦公室，協助地方事務，目標是議員選舉，但還要依照黨內機制進行。

外型亮眼、身材姣好的林珍羽，曾任柯粉俱樂部負責人、民眾黨發言人等職，父親林國成也身兼民眾黨北市黨部主委，將接棒父親參選北市中山、大同區議員。

林珍羽表示，會先把累積的假休一休，預計10月1日開始休到15日離職，其實很早就跟柯文哲報備過，這段期間仍會做好服務媒體的副發言人一職，待正式離職後，才會回歸地方服務，會先回林國成的辦公室，繼續「接地氣」。

林珍羽說，中山、大同區比較是中老型社區，有許多弱勢族群、獨居老人，因疫情影響，餐飲業的衝擊也很大，現在雖中央有控制住疫情、拚打疫苗覆蓋率，並逐步解封，但地方弱勢族群仍需要服務，因此她會先回鄉服務學習，擔任林國成的助理，運用在市府所學，幫助地方紓困振興，協助餐飲業找回昔日榮景。

林珍羽直言，柯文哲很早就答應她離職回鄉，而爭取2022議員本就是她的目標，但因疫情緣故，原本預計7月就要離職，因此到10月中旬才離，不過會先依照民眾黨內的機制，看怎安排推派議員等事宜，她會努力爭取黨的認同，在離職前，仍會做好媒體服務。

柯市府目前發言人為陳智菡，副發言人有林珍羽、「學姐」黃瀞瑩、魏佑任，據悉林珍羽離職後，副發言人維持不補的情形。