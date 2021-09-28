貨櫃像「積木般」連環崩塌 高雄港碼頭1貨車遭砸 22:382021/09/28 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄港121碼頭28日晚間發生或跪倒塌事故，所幸並無造成人員傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港121碼頭28日晚間7時許發生貨櫃倒塌事故，至少7個貨櫃塌下，初步了解僅有一輛貨車輕微受損，並無人員受傷。（民眾提供） 高雄港121碼頭28日晚間7時許發生貨櫃倒塌事故，據了解，為工作人員在執行貨櫃吊掛作業時，在平移時不慎撞到儲藏區的貨櫃，一連導致至少7個貨櫃塌下，初步了解僅有一輛貨車輕微受損，並無人員受傷。 憂限電衝擊 台積電、貨櫃三雄拖累台股收跌132點 陳玉珍一女戰四男化身卡門女戰神 拂曉突擊畫面曝光 #貨櫃 #碼頭 #高雄港 #塌下 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨主席選舉炒出新高度 3政黨最新網路聲量曝光 20:112021/09/28 政治 台南柳營雞舍火警 場內7成以上雞隻遭火烤喪命 21:352021/09/28 社會 立院上演台版《魷魚遊戲》 藍綠激戰「第一視角」影片曝光 11:042021/09/28 政治 吳昆財自製歷史動畫 鄭和、劉銘傳、曹操打頭陣 12:152021/09/28 生活 桃園大溪仁和陸橋10／7拆除 用路人須留意改道 17:162021/09/28 寶島 朴敘俊英國看球賽全被拍「私下1舉動」網一看全罵翻 09:132021/09/28 娛樂 動力火車切換3語言 金鐘連唱10首電視劇主題曲 14:592021/09/28 娛樂 民調下跌呈死亡交叉 蘇貞昌反應曝光 09:262021/09/28 政治 搶貨櫃「像搶春運車票一樣」！ 赴美貨櫃運價暴漲10倍 04:102021/09/28 全球財經 海獅遭3虎鯨追殺 跳上船求救被無情驅趕 網全怒了 17:302021/09/28 生活 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 20:412021/09/28 政治 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 - 社會 社會9點檔》台大宅王當街砍女友47刀噴血 目擊工程師作證狂發抖 - 社會 遭求職女控面試熊抱、襲胸 台南禮儀社老闆突輕生亡 - 社會 高雄22歲自轟亡 輕生前留2遺書與女友訣別：不能娶妳了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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