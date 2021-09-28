高雄港121碼頭28日晚間7時許發生貨櫃倒塌事故，至少7個貨櫃塌下，初步了解僅有一輛貨車輕微受損，並無人員受傷。（民眾提供）

高雄港121碼頭28日晚間7時許發生貨櫃倒塌事故，據了解，為工作人員在執行貨櫃吊掛作業時，在平移時不慎撞到儲藏區的貨櫃，一連導致至少7個貨櫃塌下，初步了解僅有一輛貨車輕微受損，並無人員受傷。