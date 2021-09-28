香港一名年輕女子小如（化名）2019年在同志交友軟體約炮，後來與一名「姐姐」進入房間大玩鞭打、滴蠟SM，不料玩到一半對方突掏出生殖器，插入下體，這才驚覺原來「姐姐」是名30歲的「哥哥」，氣得報警處理。

綜合港媒報導，這名假冒「姐姐」與小如大玩SM的30歲曾姓男子，在女同志交友論壇「Butterfly」化名Jan，還在「性取向」欄填上「TB」，2019年11月21日透過軟體結識小如，相談甚歡後，小如親切稱呼他「姐姐」，隨著關係升溫後，便轉往女同志交友軟體HER繼續私訊聊天。

曾男聊了近3個月，發現小如也在網路上某個SM的社群群組內，便開始與小如談論SM，並建議開房嘗試，小如不疑有他同意，2人便於去年2月27日到酒店開房間，曾男全程未脫下褲子，撫摸小如胸部、指侵下體，還滴蠟、用鞭子抽打小如的臀部。

曾男過程中克制不住，突然脫褲無戴套硬上小如，小如見狀嚇得驚問曾男：「你是男人嗎？」、「你有沒有性病？」曾男見小如臉色大變，嚇得趕緊穿上褲子逃離現場。

小如不甘被騙氣得報警，並向警方強調，一直以曾男是女的，才願意與他發生性行為，沒想到卻被騙了。警方逮捕曾男後，將他依強姦罪與非禮罪起訴，全案仍在高等法院審理中。

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