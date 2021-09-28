富邦悍將28日推出江少慶先發，但他第3局起局局都有危機，第4局靠著李宗賢「影帝」級的演技騙到跑者，讓二壘的陳子豪因封殺死在三壘，幫助江少慶化解可能的失分危機，而這次精彩「演技」也獲得總教練洪一中讚美，「那個假動作做得很到位，讓我們嚇一跳。」

江少慶前2局都讓兄弟3上3下，但第3局控球出現狀況，單局2次保送、被敲1安，因高飛犧牲打失掉1分。4局面對首棒打者陳子豪又投出保送，詹子賢安打，兄弟攻佔一、二壘。

1出局後陳偉漢擊出左外野滾地球，第一時間游擊手李宗賢作勢接到球轉身傳二壘，導致在二壘陳子豪以為球有被攔到，先折返回二壘，看到球滾到左外野才再度起跑，最後被封殺在三壘，成為第2個出局數，之後江少慶再讓宋晟睿擊出右外野飛球，成功化解危機。

談到李宗賢的這次完美演技，洪總也直誇讚，「那個假動作做得很到位，也出乎我們意料，讓我們嚇一跳，平常很少練這個，算是球員自己的臨場反應。」

江少慶也大讚隊友頭腦動得很快，是很好的play，「前一顆也是同樣方向的安打，他頭腦動得很快，用假動作騙過跑者。」最終富邦靠著7局林益全高飛犧牲打打下超前分，張進德再補上2分炮，以6比3擊敗兄弟，中斷兄弟近期的3連勝。

富邦悍將張進德。（陳怡誠攝）