日本宣布10月1日起，只要符合接種是BNT、莫德納及AZ完整疫苗的條件，並持有接種證明，入境日本居家隔離可從14天縮短為10天。網友發現，國產高端疫苗竟然沒有在名單上，頻問「高端呢？」並直呼「高端仔哭哭」，對此指揮中心發言人莊人祥則表示，會請外交單位與日方溝通。

日本宣布3疫苗入境隔離少4天「沒高端」 指揮中心：會跟日方溝通

根據日本《共同社》報導，日本官房長官加藤勝信27日宣布，原本回國者以及入境日本者，必須接受14天的居家隔離，但為了促進社會經濟活動，從10月1日起，放寬有接種BNT、莫德納及AZ完整疫苗者，隔離期縮短至10天，只要在第10天篩檢為陰性就可出關。

消息一出，在《PTT》引起熱議，網友紛紛回應「高端呢？」、「沒有高端耶」、「看不起高端？」、「日本竟然無視高端」、「打高端的怎麼辦？」、「高端仔崩潰嘍」、「高端仔哭哭」，還有不少網友說「幸好我是打AZ」。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，對於日本未將高端納入豁免疫苗，會請外交部協助，針對雙方疫苗護照的認證，包含技術上的規格問題，以及雙方對其他疫苗或高端的資格認證部分跟日本釐清。