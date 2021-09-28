台大校園出現狼師？一名自稱就讀台大的女學生控訴，自己有精神障礙，卻因此被一名教授誘騙上床發生關係，對方還故意不戴套，導致自己疑似染上性病，PO文發出後引發軒然大波。

原PO在《Dcard》台大版表示，自己有精神障礙方面的疾病，因學業規劃問題，想與教授討論，兩人在星巴克相談後，教授提出晚上喝酒邀約，沒想到赴約後，卻被教授誘騙上床，還故意不戴套，事後疑似被傳染性病。

原PO繼續爆料，表示這名教授早有家庭與小孩，卻宣稱自己單身，在外面有著許多炮友，甚至得知她要走法律途徑時，還放話背後有靠山，會「處理」她與她的家人。

原PO貼出三聯單表示自己已經報案，學校性平會也已接獲通報，PO文目的就是提醒大家，呼籲校內外人士注意這位教授，不要有第二個受害者上當，她也坦言自己已經做好被告準備，也痛苦到有輕生念頭。

事件很快在Dcard、PTT與巴哈姆特各大論壇發酵，許多學生紛紛留言：「真假，我上周才修過他的課」、「想不到我們學校會出這種事」、「希望原PO早點走出陰霾」，更有人爆料起底教授：「我之前是他實驗室的學生，完全不會懷疑原po故事的真實性，他是這種人沒錯」、「感謝勇敢發聲，這位教授私下為人其實很多人都知道」、「這位超大咖的耶」、「這人多年來常常跟自己的助理發生不正常關係 而且表面形象還能維持得不錯...」。但也不少人對真實性保持懷疑，表示先觀望。

該名被指控的教授，在事情爆發後，目前已將臉書、YouTube頻道資訊、貼文以及影片全數隱藏或下架，並未對此做出回應。

中時新聞網致電台大後，校方表示確實已經收到通報，性平會已經展開調查，詳情須等查證後才能進一步說明。

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