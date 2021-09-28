曾來台多次的前大陸國台辦副主任、現任海協會副會長孫亞夫最近在一場研討會上發表演講表示，只要華盛頓將北京視為其全球主導地位的競爭對手，台灣海峽緊張局勢將會加劇。現在不太可能發生臺海戰爭，但在未來10年內從戰爭到談判，台海局勢會有各種可能性。

香港《南華早報》報導，大陸海峽兩岸關係協會副會長、前國臺辦副主任孫亞夫日前在北京舉行的第6屆京台學者共研會上發表演講指出，由於美國實力已經下降，若僅僅為了保持世界主導地位而與中國開戰，將是一件「瘋狂的」舉動。

他說，「有人認為期望美國改變心態是一廂情願的想法，目前美國的戰略意圖與支持這種意圖的力量是不平衡的，而中國的戰略意圖與其力量是平衡與相匹配的。」

孫亞夫認為，華盛頓將北京視為其頭號競爭對手，並召集盟友採取同樣行動，但美國政府尚未為與中國大陸發生衝突做好準備。

他表示，台海現在不太可能發生戰爭，但台灣海峽的緊張局勢將在未來幾年內持續加劇。在未來十年裡，從戰爭到談判，台海局勢有一系列的可能性，而且有可能相互交替出現。」

孫亞夫指出，根據國內外的各種研究，在未來10年左右，中國的經濟規模將超過美國，中國的技術、金融和軍事實力將接近美國。但北京從未想過要與華盛頓爭奪全球霸權，美國應該避免認為中國大陸想要這樣做。

他表示，中國已為解決台灣問題做了長期的準備，「用一句話來總結就是：做最壞打算，爭取最好前途。」