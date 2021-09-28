富邦悍將28日在主場迎戰中信兄弟，6局打完雙方戰成3比3平手，7局下富邦無人出局攻佔一、三壘時，林益全擊出左外野深遠飛球，兄弟詹子賢在界外區將球接殺，讓富邦跑回超前分，隨後張進德再補上2分炮，終場富邦就以6比3勝出。

賽後談到這次守備，富邦總教練洪一中認為詹子賢的守備並沒有錯，「那球剛打出去時是在界內，但球打出去會旋，當外野手在跑動時也無法判定是界內還是界外，在沒辦法完全判斷的情況下，一定是會想接。」

洪總說：「守備員在跑動時判斷可能有落差，我相信事後問他，如果他很明確知道是界外，他或許就不會接了，無法判斷的球，最後要深回來也太強人所難了。」

至於江少慶此役僅用88球投5局，被敲5支安打，投出三振、保送各3次，失掉3分無關勝負，洪總認為主要還是控球的問題，「老毛病，壞球投太多。可能是求好心切吧，想要有表現，沒有平常心反而放不開。」

江少慶也說：「前2局跟狀況還不錯，第3局壘上有人時動作太急了，重心有點跑掉，導致後手得出手點時間不太好，讓壞球太多。」