古曜威（左）日前拍攝新歌MV，與陳敬宣有許多對手戲。（單純夢想文創事業提供）

古曜威近來推出新歌〈一路向前〉MV，邀來好友陳敬宣、安婕希等人助陣，古曜威、陳敬宣譜出跨越時空戀情。在拍攝時，安婕希與徐謀俊力助古曜威告白，他們高舉著巨型白布，下一秒布上出現了52種語言「我愛你」文字，古曜威驚喜半膝下跪，拿出了鑽石婚戒與陳敬宣求婚。

古曜威在MV中告白後，卻被陳敬宣拒絕，原來陳敬宣早已得知罹患小腦萎縮症，隨時可能離世，古曜威卻不離不棄陪伴，氣氛感人，古曜威憶起當天為了拍攝順利，從下午醞釀氣氛到晚上，坦言事前心情緊張，陳敬宣也貼心陪他閒聊，舒緩緊繃情緒。

在求婚橋段，他們連續拍攝5小時，直到最後收工時，2人都累到直接往後倒在草皮上休息，古曜威笑說一開始很擔心怕演得不好，幸好幾乎都是一次過關，感謝陳敬宣帶領著他一起入戲，也算滿意自己的表現。

古曜威自認在感情上是不浪漫的人，但私下很容易被戲劇、卡通等感動，常會一個人偷哭，透露看完該MV也忍不住紅了眼眶，希望大家現在好好珍惜身邊每一個人，不要等到失去了對方才感到後悔。