突如其來的疫情不僅造成全球超過470萬人染疫喪命，隨之而來的壓力也連帶造成許多社會問題。根據美國聯邦調查局（FBI）在27日公布的統計數據，疫情間與槍枝有關的命案越來越多，且2020年全美殺人案件激增近30%，令人憂心。

FBI所公布的最新統計資料顯示，在2020年全美謀殺和過失殺人案數量大增29.4%，創下了聯邦政府自1960年起，開始彙整全國數據以來的年度最大增幅。根據報導，統計數據顯示在2020年全美暴力犯罪比例上升5.6%（超過120萬件）；財產相關犯罪則下降7.8%、搶劫案比例下降9%、強姦案下降12%；攻擊事件增加12%。

根據了解，今年以來雖然殺人案件數也進一步增加，但是增幅沒有2020年那麼劇烈。至於為何殺人案件數量急劇增加，犯罪學家以及警方都在持續探究可能原因，其中可能包含疫情引起的社會變化、警政改革，以及槍枝銷售量增加等緣故。

聯邦調查局的資料進一步分析了究竟有多少殺人案件是與槍擊事件有關。數據顯示，2019的凶殺案中，槍殺佔73%；2020年的比例則上升到76%。當局分析，德州休士頓在2020年發生400多起殺人案件，槍殺事件則是從2019年的221起，到2020年增至343起，增幅為55%。

儘管看起來似乎犯罪情況變得嚴重，但從整體趨勢來看，犯罪率仍低於1990年初期的歷史高點。數據顯示，在華盛頓特區、紐約、芝加哥等地，凶殺案數量遠低於近30年前當時所留下的新高紀錄。

University of Nebraska Omaha犯罪學與刑事司法副教授Justin Nix分析FBI所公布的數據，他指出「凶殺案幾乎是無所不在，但整體犯罪率仍在下滑，因此並不會讓人感到意外。」他認為凶殺案之所以在2020年急遽增加，最可能的原因有二，第一是疫情大流行；第二則是「警察正當性的危機」（police legitimacy crisis） 。

專家分析，疫情為人們帶來更大的心理壓力以及經濟壓力。失業、孤立以及對未來的不確定性，會導致更多的沮喪與憤怒，若沒有積極應對這些負面情緒，人們就更容易犯罪。且過去也有研究發現，經濟壓力與缺乏社會支持，都是影響凶殺率的因素。

Nix指出，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在2020年於明尼蘇達州Minneapolis被警察壓頸致死，引發全國抗議，也引起外界對於警察執法過當的質疑。Nix指出，佛洛伊德之死還有其他類似事件，導致許多人對於警察信任度降低，因此較不願尋求警方的協助，或是向調查人員提供與凶殺案相關的資訊。

不過美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，即便看起來犯罪率令人憂心，但FBI所揭露的數據並非全美犯罪情況的完整面貌。雖然FBI要求全國超過18000個法律相關機關可以提交相關數據，以整合出統一的犯罪率報告，但在2020年僅有約85%的機構提交了相關資料。