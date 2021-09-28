大陸通訊巨頭華為財務長孟晚舟2018年12月遭到加拿大警方依違反美國伊朗禁令，將其逮捕，美國司法部也針對華為及其子公司提起訴訟，華為也在2019年被美國商務部列入實體清單，隔年加強封殺，讓華為面臨極大生存危機。如今，孟晚舟被放回大陸，但華為禁令持續，甚至美國聯邦通訊委員會 (FCC)正在推動18.37億美元(510億元新台幣)的計畫，將全面淘汰美國所使用的華為、中興通訊的電信設備。

華為憑藉著優勢，以實惠且優秀的技術受到美國農村電信業者採用其設備，更在5G技術早期就投入大量資源，當市場跨入5G世代，積極打入歐美5G基礎建設，但2018年陸美貿易戰爆發後，競爭逐步擴大至科技產業，隨著孟晚舟被捕，以英美為首的五眼聯盟早就鎖定華為，時任美國總統的川普也不斷說服盟友禁止華為參與當地5G基建，隨後有英國、澳州響應，日本電信業者也遵照規定避免採用華為電信設備。

然而，美國農村卻存在龐大採用華為、中興通訊的電信設備。根據FCC提出的計畫顯示，將於10 月 29 日開放電信業者申請補助，適用條件擴大從擁有200 萬以下客戶，達到1000 萬以下客戶的電信業者都能申請，預計花費18.37 億美元，該計畫從7月就已經定案。

FCC去年就認定華為與中興通訊的電信設備涉及國家安全問題，禁止美國企業透過83 億美元的聯邦政府基金購買這些陸企的電信設備，並要求已經購買的必須全部汰換。

FCC 在今年 3 月認定，有5家陸企涉及美國國安問題，包括華為、中興通訊、海康威視、海能達、大華科技。FCC也在6月通過計畫，包括美國電信網路禁用華為等陸企的電信設備，FCC也可以撤銷之前給出的授權許可。

至於孟晚舟時隔3年被放回大陸，外媒認為，這就像一齣精心設計的戲碼。孟晚舟與美國司法部達成協議，孟晚舟承認，她曾就華為在伊朗的業務發表過不實言論，美國司法部則是同意推遲放棄孟晚舟的刑事指控，主要是要求孟晚舟不會再犯。不過，知情人士指出，美國司法超然獨立於白宮，不可能是透過精心設計。

然而，外交部發言人華春瑩周一指出，孟晚舟案是針對大陸公民的政治構陷和政治迫害，主要是打壓以華為為代表的大陸科技企業。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一證實，大陸國家主席習近平與美國總統拜登9月9日進行電話熱線提到孟晚舟案，以及2名被北京當局拘留的加拿大公民斯帕弗 (Michael Spavor) 、康明凱 (Michael Kovrig)，在孟晚舟回到大陸的同時，這2名加拿大公民也獲釋，返回加拿大，北京當局的理由是2人健康欠佳。