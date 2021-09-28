國民黨主席改選由朱立倫以8萬多得票當選落幕，但候選人張亞中以6萬餘票奪下第二名，也讓藍營部分人士認為，張亞中可在2022年代表國民黨參選台北市或高雄市長。不過，張亞中回應「目前還沒有規劃」。對此，前民進黨立委郭正亮直言，「自己就是高雄人，若真的要選，高雄議員會同意嗎？張亞中如果要選台北市，大可跟立委蔣萬安比看看民調」。
郭正亮28日受宅神朱學恒邀請上直播暢談時事，談及《鏡週刊》報導藍營人士稱，張亞中可在2022代表國民黨出戰台北市或高雄市長。郭正亮認為，這放話的人百分之百在開玩笑，「我自己就是高雄人，高雄議員會同意嗎？」，郭正亮指出，國民黨目前在高雄的確找不到市長候選人，之前傳出的那幾個人都要自己的政壇生涯規劃，而張亞中如果要選台北市，大可跟立委蔣萬安比看看民調。
郭正亮續指，張亞中選不選台北和高雄市長，國民黨都有一套體制要走，他如果真想選，就得先過黨內初選這一關，且朱立倫目前要如何安排張亞中的職務，也會是問題。聽到此處，宅神倒吸了一口涼氣。郭正亮續指，不過以國民黨的黨員結構，40歲以下年輕人只有3%，60歲以上70%，全世界沒有政黨會長這樣，如何拉近選民結果和兩岸論述，這才是國民黨真正的大問題，且這2個問題一樣嚴重。
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