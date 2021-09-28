國民黨主席改選由朱立倫以8萬多得票當選落幕，但候選人張亞中以6萬餘票奪下第二名，也讓藍營部分人士認為，張亞中可在2022年代表國民黨參選台北市或高雄市長。不過，張亞中回應「目前還沒有規劃」。對此，前民進黨立委郭正亮直言，「自己就是高雄人，若真的要選，高雄議員會同意嗎？張亞中如果要選台北市，大可跟立委蔣萬安比看看民調」。

國民黨主席選舉落幕，當選人朱立倫今天拜訪在選舉中曾與他廝殺激烈的孫文學校總校長張亞中，兩人面談70分鐘後，一同下樓接受媒體訪問。（圖/趙婉淳攝）

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

郭正亮28日受宅神朱學恒邀請上直播暢談時事，談及《鏡週刊》報導藍營人士稱，張亞中可在2022代表國民黨出戰台北市或高雄市長。郭正亮認為，這放話的人百分之百在開玩笑，「我自己就是高雄人，高雄議員會同意嗎？」，郭正亮指出，國民黨目前在高雄的確找不到市長候選人，之前傳出的那幾個人都要自己的政壇生涯規劃，而張亞中如果要選台北市，大可跟立委蔣萬安比看看民調。

郭正亮續指，張亞中選不選台北和高雄市長，國民黨都有一套體制要走，他如果真想選，就得先過黨內初選這一關，且朱立倫目前要如何安排張亞中的職務，也會是問題。聽到此處，宅神倒吸了一口涼氣。郭正亮續指，不過以國民黨的黨員結構，40歲以下年輕人只有3%，60歲以上70%，全世界沒有政黨會長這樣，如何拉近選民結果和兩岸論述，這才是國民黨真正的大問題，且這2個問題一樣嚴重。