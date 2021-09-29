新科金曲台語歌王許富凱28日推出新創作單曲〈無聲〉，凡事親力親為，包括歌曲製作、手繪單曲封面、親自掌鏡MV等，被問及是因為當老闆省預算？他笑表示預算控制一直都是非常重要的事，但更重視是在作品中要傳遞溫度、溫暖。

許富凱也說因為之前每次發片的會簽寫專輯，送給身邊音樂老師、好友們，大家都覺得他寫的文字與字型很有趣，這回突發奇想嘗試手寫歌詞及設計「無聲」二字，讓新的作品更能貼近私下的自己。

他的新歌在三級警戒時所創作，特地獻給最親愛的外婆，自我要求很高的他，在錄音前都還在做最後調整，一共花4個月完成，他自嘲處女座的性格發揮的淋漓盡致，「這是傳達想念之情的歌，放慢腳步，回到最初，重拾那份感動」，加上家人是他一直以來的動力及背後靠山，憶起外婆很疼愛著他，在老家時，祖孫倆會一起盡情玩水嬉戲，也是他小時候可以偷偷放鬆、不用練歌的歡樂時光，令人感動，讓粉絲留言想起與阿嬤、外婆等家人親暱互動，感動落淚。

這首歌同是許富凱奪下台語歌王後，推出新歌，他以平常心看待，沒有給自己太大壓力，坦承：「得獎就是『那夜歌王、隔夜正常』，音樂路還是要繼續往前走，生活當中更需海納百川，讓自己去享受生活、體驗人生。」