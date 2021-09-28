被封為演藝圈神顏女星的張柏芝，身材保養得宜，一點都不像3個孩子的媽媽。她今日出席保養品代言活動，罕見以一襲深V白色禮服性感現身，臉蛋肌膚緊緻加上凹凸有致的好身材，讓大批網友看傻眼，驚呼這個狀態實在太離譜！

張柏芝早前因為參加大陸真人秀《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，近日更受邀成為保養品代言人。敬業的她，今晚更難得以一襲性感爆棚的純白深V禮服現身直播記者會，大秀雪白美胸與裸背。

張柏芝零修圖現場照流出，美到網友直呼太離譜。(取自小紅書)

而張柏芝在零修圖現場照一點都不像41歲的緊緻肌膚，更是引爆大批網友熱議，大讚她真的是老天爺賞飯吃，「她狀態真的太好了」、「為啥她一點也不老啊，85花們比她小肉還比她鬆」、「生了三個孩子還這個狀態，服氣」、「好離譜啊張柏芝……太美了 」。

張柏芝近日被拍到保母趁著她工作期間，帶著三胎小兒子前去逛賣場的畫面。(取自新浪娛樂)

近日更有大陸媒體捕捉到張柏芝帶著第三胎兒子工作的畫面，影片中張柏芝看起來心情甚好，趁著工作人員幫她打理妝髮時，開心對著手機聊天。寶貝小兒子則是交由保母和保鑣帶去賣場逛街，身穿黃衣的乖巧模樣超可愛。