一名外送員日前在臉書分享，他送到一單為殘障婦人所訂，婦人獨自居住在昏暗狹小的套房內，也沒有家人在旁協助，僅有他替婦人協助把餐點整理成可以食用的樣態，讓他忍不住百感交集，呼籲大家實在要及時行孝。

這名外送員在臉書社團《爆怨公社》發文，內文稱，27日他接到一筆訂單，抵達後按電鈴卻沒有人上門回應，仔細一看訂單備註才發現上頭寫著「直接開門進來」，他遂打開門走入客人家中。

原PO說，他開門後發現屋內是一名6旬的殘障婦人，環視屋內不僅燈光昏暗，空間狹窄又髒亂，老婦則發出微弱的聲音，向他請求幫忙把電燈打開，隨後他也協助把餐點倒進碗中，讓婦人方便直接進食。

原PO感嘆地寫下，婦人在過程中一直向他道謝又道歉，直說不好意思浪費他那麼多時間，原PO說，「關上門後下樓，我腦中無法忘記那個房間，暗暗小小的。重點是她一個人。」

原PO在文末提到，後來想起在門口遇上的警衛曾耳語老婦似乎有位兒子，但兒子經常拋著母親不管，只會讓外送員把餐點送上樓；經歷這一切，原PO忍不住心頭一酸，希望大家都要及時行孝。

文章曝光後，不少網友紛紛留言回應，「好人一生平安」、「也送過老人家行動不方便的，真的不介意耽誤，助人後心情是暖的」、「看完這篇眼淚流，心很酸」；也有網友猜測，或許是照顧者平時要上班，又或是經濟狀況不允請看護照顧婦人。