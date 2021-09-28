立法院28日院會邀請行政院長到院施政報告並備質詢，國民黨與民進黨立委一早搶占發言台，立委陳玉珍一度站到桌上。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌28日赴立院施政報告，遭到國民黨強烈杯葛，藍綠更爆發激烈衝突。前立委沈富雄在節目中直言，當初自己擔任民進黨立院黨團幹事長時，曾4點就到議場外排隊，他也感嘆，這種現象已經變成國會政治的一種傳統了，主持人趙少康則說，這個現象是民進黨起的頭，現在正好自食惡果。

針對立院的衝突，沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，杯葛對小黨沒好處，只有去質詢了，才能有時間展現一下自己的存在，這個鏡頭已經變成我們國會政治的一種文化和傳統，不管哪一屆，開議時不去細看這些人的臉，不去看誰是行政院長，其實每一次都一樣，而且技術日新月異，不斷在進步，不但前門可以進來，後門也可以進來。

沈富雄指出，當年擔任幹事長的時候，清晨4點就到現場排隊，而當時第2個出現的是前國民黨副主席兼秘書長曾永權，我們兩個還打哈哈，「因為我要盡我的責任，他也要盡他的責任」，這個場面是因為行政院長那麼想要報告給大家聽嗎？國民黨真的那麼不想聽嗎？每次議題可以不一樣，人可以不一樣，但這場面不能沒有，如果有一天大家大澈大悟了，這個場面沒有了，這些委員到現場可能還不習慣了。

趙少康問沈富雄，「老沈，今天搞成這樣，是你那時候開始的？」沈富雄回答，我們之前就有了，「不然為什麼要奉命4…因為我是幹事長，我4點就去排隊，我哪那麼吃飽太閒變我開始的？」

趙少康則說，「我在立法院比你資深，開始就是民進黨搞的」，並指老委員那時候也沒這種東西，就是民進黨杯葛，不讓人家上台，每次去鬧，甚至搞幾個月不讓你上台，今天就是民進黨自食惡果。同台的前民進黨立委郭正亮則補充，「一開始是朱高正跳到桌上」。