台積電被稱作「護國神山」，不僅股價具指標意義，更常出現在新聞報導中，有網友觀察網路聲量，認為上一輩的護國神山台塑集團，近年討論度遠不及台積電，懷疑王家是不是沒落了？貼文一出馬上被鄉民群起糾正。

一名網友在PTT八卦板發文指出，現在的年輕世代好像對台塑王家不太熟，大多都在說張忠謀、台積電、聯發科，上一輩的護國神山就是台塑王家，可是現在幾乎都沒聲量了，好奇有沒有台塑王家沒落的八卦？

看到台塑被說沒落，其他網友紛紛回文打醒原PO，「你知道台塑去年在全球化工企業排第6名嗎」、「全台塑膠製品都他們家的」、「沒落個鬼，他們再爽個五代十代都沒問題」、「王文洋1%的資產就夠普通人過一輩子了吧」、「王家這樣叫沒落，那大家都是埋在地殼裡了是吧」、「激進一點講，台塑可以養一個雲林縣也不是問題」。

也有網友指出，台塑王家是刻意保持低調，「如果你身家百億的2-3代，你高調還低調？」、「悶聲發大財啊，高招」、「很低調...最近綁數位送好食卷，就捐了10億」、「有夠成功的，家大業大能夠直接讓社會無視的話，辦任何事都輕鬆」、「正常商人都很低調，難道要被政府被割韭菜？」、「他們要聲量幹嘛？又不是要選總統」。