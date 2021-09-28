《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，印度空軍近期於克什米爾舉辦航空展，出動Su-30MKI、MiG-21等多款戰機，但最新型的法製「飆風」（Rafale）戰機卻不見蹤影。印度專家指出，由於「飆風」數量太少且正承擔作戰部署任務，因此「沒空」出席這類飛行表演。

在西部空軍司令部（Western Air Command）司令克利希納（Balabhadra Radha Krishna）中將的主持下，印度空軍26日於查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）省首府斯利那加（Srinagar）舉行當地睽違十多年的航空展，超過1萬名民眾聚集在達爾湖（Dal Lake）附近，觀看Su-30MKI、MiG-21等戰機和CH-47直升機飛越藍天，印度空軍「陽光」特技飛行小組（Surya Kiran）也駕駛HJT-16教練機進行表演。

不過《歐亞時報》指出，雖然印度首個操作「飆風」的第17中隊「金箭」（Golden Arrows），便部署於不到400公里外的安巴拉空軍基地（Ambala Air Force Station），卻未前往具備重要戰略意義的克什米爾共襄盛舉，引發外界關注。

曾於印度空軍擔任多年「美洲豹」（Jaguar）攻擊機飛行員的軍事分析師泰克（Vijainder K Thakur）告訴《歐亞時報》，印度至今僅接收約26架「飆風」，數量有限且昂貴，並正承擔作戰部署任務，須維持訓練和戰備狀態，讓其沒有空閒出席此次航展。

退役印度空軍中將、印度「空權研究中心」（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）則表示，於斯利那加舉行的航展不具戰略意義，主要目的是對內提升士氣和招募新血，因此「飆風」等重要戰力沒有必要出席。