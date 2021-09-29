金馬獎大滿貫影后的林嘉欣和金鐘視帝莊凱勛參與演出的電影《美國女孩》，是首次執導劇情長片的新銳女導演阮鳳儀的作品，28日電影入圍東京影展競賽單元，讓劇組們開心隔空慶賀。

林嘉欣開心地說：「謝謝東京影展！能夠在疫情下持續舉辦影展是非常不容易的事。想說…一但接觸過阮鳳儀導演筆下的宇宙，我們便逃不過這個世界，《美國女孩》能融入大家的生活本質，演繹出許多人都有的類似經驗。希望大家喜歡。」林嘉欣在片中飾演母親的角色，一方面為病所苦，另一方面又夾在丈夫與青春叛逆期的女兒中間。

在《美國女孩》首次與林嘉欣一起演出夫妻檔的莊凱勛，戲中扮演送妻女到美國發展，自己卻留在台灣為家庭經濟打拼的好爸爸。這次入圍東京影展讓他與有榮焉，「親情的題材不分地區性，聽到這樣的好消息，真的替導演感到特別的高興，期待我們的作品可以接續這個好運氣，票房也能得到亮眼成績」。

從《九降風》到《夕霧花園》走上國際舞台的導演林書宇，電影風格一向細緻動人，這次林書宇因為《美國女孩》的劇本而被吸引，首次監製長片，「我一再地被她真誠又純粹的說故事方式打動」。第一次拍攝劇情長片就入圍東京影展，導演阮鳳儀感恩地說：「很榮幸能夠在東京國際影展舉行世界首映，希望看過《美國女孩》的觀眾們都能夠感受到被愛療癒的力量，也非常期待《美國女孩》能夠早日與台灣的觀眾見面。」