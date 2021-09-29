台灣預計在2026 年進入「超高齡社會」，這不只是今日高齡者面對的挑戰，而是未來青壯年將面臨的挑戰。

超高齡社會即將到來

台灣預計在2026年進入「超高齡社會」，即65歲以上的人口超過20%。成功常是挑戰的開始，過去台灣公共衛生、醫療科技及健保的進步及推行，導致國民壽命不斷延長，加上少子化，高齡人口比率快速上升。台灣在1993年成為「高齡化社會」（7%超過65歲），2018年成為「高齡社會」（14%超過65歲）；只要再過幾年就進入「超高齡社會」，速度之快，直超日本。

日本政府為因應超高齡社會，二、三十年來首相多次主持因應對策，但仍面臨重大的困境，顯現在各社會現象及文學著作上：蛋黃區之外的房價下跌超過30%；無人繼承的土地合計已有九州大小；三線城市地方政府拍賣房屋，需要貼錢給欲遷入者，以免無人居住及交稅；地方醫療、路燈、垃圾清理無法維持；近幾年《下流老人》、《七十歲死亡法案，通過》等，各種充滿悲觀、無奈的著作盛行。

至於台灣，除了常有照顧者由於身心俱疲，因而殺害被照顧者的慘案外，全台無人繼承的土地也有金門大小。但種種徵兆顯示，至今並無任何政治人物加以關注，台灣社會正逐步走向懸崖。

超高齡社會「不只是」今日高齡者面對的挑戰，而是未來青壯年，特別是嬰幼兒世代將面臨的挑戰。目前50歲者，至少要生活在超高齡社會30年，30歲者則要活60年，青少年要面對超高齡社會70 ∼ 80年。因此，今日推動《超高齡社會發展法》是前瞻性的行動，是為未來世代因應超高齡社會做準備。

個人與社會的「五老」挑戰

超高齡社會以個人而言，至少要面對「五老」挑戰：老身、老本、老居、老友、老伴。

第一要務是老身，畢竟老身不在，其餘免談；今日長壽不難，但要活得健康快樂、活躍老化則不容易。老本則不能僅靠社會保障（無論是軍公教或勞保，少則七、八年，多則十數年就會耗盡），個人如何理財、儲蓄，已成為「終身志業」。老居也是重大挑戰，目前居住在五層樓以下無電梯公寓的數百萬人，其中無法上下樓的人（特別是獨居者），將來必如日本，死亡多日無人知。

哈佛大學一項追蹤七十餘年的研究發現，健康快樂最重要的因子，是有良好的社會互動與支持。然而，台灣與其他高度老化社會的共同現象是「孤獨」，由於少子化及都市高度流動，「獨居」成為普遍的現象，孤獨對個人身心健康傷害極大，因此需要與人建立良好的互動關係。

此外，長壽的老年人喪偶，或是現代人追求自我發展而離婚，要如何再尋求伴侶相互扶持，以增進幸福感、減少孤獨，也是目前及未來的挑戰。

至於社會群體，需要面對的調適則更為廣泛。個人困境經常成為整個國家的社會、政治、經濟與文化問題。以老身而言，關鍵在於如何促進全民健康，完善老化、失能者的照顧，以及健康保險的永續。醫學從來只重視延長壽命（包括痛苦的生命），而延長活躍的生命，增進高齡者享有尊嚴生命的選擇（如安樂死），均需社會採取集體行動來因應。而老本當然與社會經濟息息相關。

至於老居，可以思考如何建構青銀共居、老人住宅等。老友、老伴，則要討論是否打破今日關於「家庭」的法律規章，改為「鄰近於親」，沒有血緣、婚姻關係，但有深厚情誼的共居者，也能享有某種程度的「親屬關係」，例如代簽「放棄急救同意書」的權利。

近年來國內民間正在起步，仿照北歐國家大幅推動時間銀行，建立互動社會，這些都需要政府在法令規章與財力方面的協助。

《超高齡社會發展法》修法暨超高齡審議式民主公民會議，已從2019年開始推動，期待政治人物與全民都能多加關注，並且採取相關行動，共同面對超高齡社會挑戰的到來。

(本文摘自《生存革命》/時報出版)

【內容簡介】

台灣社會正持續崩壞中

當危機威脅到生存，就應該及時革命

從個人、社會乃至於國家，重建公平與公義

為何民主未必帶來幸福快樂？為何窮者愈窮、富者愈富？為何台灣醫療水準高，國民健康卻比不上別人？

前衛生署長楊志良觀察到台灣社會當前的問題：政府施政無能又貪腐，為了選票亂放民粹式的福利政策；權、錢、媒結合，社會資源跟財富愈益集中，貧富差距擴大，階級固化；快速高齡化與少子化，社會及健康醫療保險都面臨破產；用意識型態防疫，造成無辜人命的犧牲，以及經濟的重大損失；種種因素交疊加成，終將引爆生存危機！

有鑑於此，楊志良決定發起新一波的革命，從國家、社會、健康三大議題切入，提出具體有效的解方：

▲針對罷免與公投修法，還權於民

▲公營事業股票全民配股，還錢於民

▲合理調漲公立學校學費，資源公平分配給私校學子

▲支持稅改，讓社會福利能夠永續

▲推動第三家庭以因應超高齡社會

▲重視預防保健，醫療體制更完善

如果你也關心台灣的未來該何去何從，這本書將為你揭示政治與社會的亂象，以及新冠疫情肆虐全球的影響，並回到實務層面，提出保健、社福、政治制度的改革與重建，以及如何落實分配正義，讓社會福祉的效用極大化，進而讓這個民主國家回歸「民有、民治、民享」的核心價值。

【作者簡介】

楊志良

1946年生，師大衛生教育系學士、台大公共衛生研究所碩士、美國密西根大學公共衛生博士。曾任台灣大學公共衛生系所科教授、所長；亞洲大學榮譽講座教授；參與經建會全民健保規劃小組；柳營奇美醫院執行長；行政院衛生署署長等。目前擔任多項公益社團理事長及董事長。

個性鮮明，說話直率，勇於面對困難，以實踐社會公義為人生目標。對台灣最大貢獻是規劃、推動全民健保，也監督、改革全民健保。

曾是台大公衛所破格任用的最年輕所長，也曾是經營績效佳的醫院管理者。擔任衛生署長時，不改快人快語作風，嚴辭批判時局，痛斥惡質媒體，多次挑戰立法院及監察院權威，是民調滿意度最高的內閣成員，被譽為「非典型政務官」、「台灣最有guts的歐吉桑」。

另著有《拚公義，沒有好走的路》、《台灣大崩壞》（天下文化出版）、《分配正義救台灣》（時報出版），《中華民國如何不亡！？》。