為照顧偏遠地區居民通行便利，台中市政府持續推動小黃公車政策，除原有8條路線，今年再新增7條，並自7月20日起開始營運，這也是小黃公車首次推進至海線地區，並加強新社、和平、潭子與神岡區的公共運輸，廣受民眾好評。

台中市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區因受限載客數及路況，不適合一般公車系統小進入，市府因而將機動性較高的小黃計程車化作公車，提供市民便捷又貼心的公共運輸服務。實施後，受到地方民眾的好評與肯定，也降低了偏鄉地區市民的交通不便利性。

小黃公車為免費搭乘，部分無公車行駛路段更提供隨招隨停的貼心服務，實施後，廣受地方民眾的好評與肯定。(圖／台中市政府提供)

今(110)年新增的7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，自7月20日起已經開始營運。

台中市政府表示，小黃公車主要提供偏遠地區公共運輸服務，方便民眾通勤通學、採買生活物資、就醫、洽公或轉乘其他公共運輸。以黃9路小黃公車為例，黃9路新社白毛台線行駛於新社區與和平區，自福民國小行駛至和平區衛生所，一天5個來回趟次，共10班，途中經過的重要地點有福民國小、大林國小等；因福民國小位於福興里較偏遠地方，在規劃班次時也請福民國小提供小朋友上下學時間，作為規劃班次時間的參考，方便孩童搭乘小黃公車上下學。

考量龍井地區的公共運輸以南北向為主，因此黃11路路線規劃為東西向，方便民眾轉乘公車或台鐵等前往台中或沙鹿方向。(圖／台中市政府提供)

另外，因福民里周邊並無大型醫院或診所，福民里居民常至和平區衛生所就醫看診，黃9路小黃公車也因應地方需求規劃路線至和平區衛生所，福民里居民可直接搭乘小黃公車至和平區衛生所就醫。

此外，海線地區以黃11路小黃公車為例，黃11路麗水龍津線行駛於龍井區，自麗水行駛至龍泉國小，一天共5個來回趟次，共10班，途中經過的重要地點有龍津國小、龍津高中、龍井區公所、龍井車站、龍泉國小。考量龍井地區的公車或台鐵等公共運輸皆以南北向為主，市府規劃黃11路路線時採取東西走向，方便民眾轉乘公車或台鐵等公共運輸往台中或沙鹿方向。

另因為黃11路小黃公車路線沿途經過學校較多，市府除特別依學生上下學時間規劃班次外；另也方便居住於麗水、蚵寮、海埔厝、三塊厝、中厝、頂田中、龍目井等地區的民眾，至中央路龍井市場站、龍津站採買生鮮食品或其他生活用品，不用再搭乘公車還要提著大包小包的蔬果肉品轉乘其他公車路線。

台中市政府提醒，小黃公車為固定班次且座位有限，搭乘前一天務必致電預約，服務車隊將依預約人數派遣車輛，相關乘車預約資訊可上交通局網站查詢( https://pse.is/3p92sj )。同時，為落實防疫，民眾搭乘小黃公車時務必遵守防疫規定。