若平常稍微運動會覺得喘，休息一下便能平復，大多人就不當成一回事。但是根據美國調查數據顯示，在35歲前於運動中猝死的案例中，有高達1/3的死者其實患有肥厚性心肌病變的心肌肥厚症(Hypertrophic Cardiomyopathy; HCM)，但大半患者在生前根本就不知道自己早有心疾。台大醫院心衰竭中心主任莊志明醫師指出，心肌肥厚症是一種慢性發展的疾病，最顯著的症狀就是「喘」，因此容易被人忽視。

數據顯示，成年男子每七人中就有一人有肥厚性心肌病變的心肌肥厚症，若輕忽恐造成運動中昏厥猝死的風險。(圖/臺大醫院心衰竭中心主任莊志明醫師提供)

心肌肥厚症通稱為左心室肥厚，通常透過超音波、核磁共振，就能從影像看出心肌肥厚的程度。莊志明醫師表示，正常心肌厚度大約1公分左右，若是超過1.5公分就算肥厚。病因則可分為先天與後天因素。

先天原發性因素包括遺傳、瓣膜缺損、心肌蛋白病變，及罕見疾病類澱粉沉積、法布瑞氏症等，造成心臟肌肉變得肥厚，使血液在腔室內的容量變小，打出去的血液量也減少；後天引發則以高血壓與主動脈瓣膜狹窄為主，這類阻塞型肥厚患者也會因為心臟腔室變小後，血液滯留腔室內無法打出，常常前一秒還好好的，下一秒就突然暈倒。

(圖/臺大醫院心衰竭中心主任莊志明醫師提供)

●感覺喘悶速就醫 同樣胸痛病因不同 錯誤認知恐致猝死

根據國外研究指出，成年男性每7人就有1人、女性每10人就有一例是心肌肥厚患者。一般而言，肥厚性心肌病變的患者可以進行中強度的運動，但須避免高強度以及競技性的激烈運動。健康的飲食、減少菸酒、避免進入溫度改變過大的環境，都有助於減少症狀的發生與猝死的機會。

不過莊志明醫師指出，雖然心肌肥厚症的症狀與冠心症、心肌炎等類似，但是「找出病因」卻非常重要。

莊醫師強調，像是由高血壓等生活方式引致發病，就可透過適度運動與良好生活型態搭配藥物，讓病情獲得改善；但若是先天性如瓣膜缺損、心肌蛋白病變所引起的心肌肥厚患者，就容易在運動中發病，嚴重者恐猝死，因此要嚴謹管控運動的強度。

●定期健檢 一般心電圖即可揪出心肌肥厚症

由於心肌肥厚症進程緩慢，初期症狀並不顯著，莊醫師提醒，50歲以上民眾最好在健康檢查項目中增加心電圖檢測；也由於心臟瓣膜會隨著年齡增長老化或鈣化，建議70歲以上民眾，日常有喘悶時最好就醫診治，找出確切病因。

此外，先天基因型心肌肥厚有50%遺傳機率，若有家族史者，建議可做基因檢測，如果帶有病變基因，最好定期檢測並遵守醫囑。只要早期正確診斷揪出病因，就能避免心衰竭猝死危機。