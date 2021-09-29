嬰兒出生後，到可以吃副食品之前，除了餵母奶或配方奶，還能有其他選擇嗎？美國、新加坡兩地的生物科學家，已經研發出成分更接近母乳的「類母乳」，對於無法親餵母乳、卻又對配方奶卻步的媽媽，多了新選項。

研發類母乳的人，是美國細胞生物專家史崔蘭德（Leila Strickland），她在實驗室使用乳腺細胞，成功合成出母奶的主要成分：乳糖和酪蛋白，營養價值更接近母奶。她創立的新創公司Biomilq吸引比爾蓋茲的注意，6月份宣布投資1億台幣，未來可望翻轉配方奶獨霸的市場現狀。

●餵母奶，竟比念博士更難！

「這一切都是因為我的母奶太少了。」史崔蘭德回想，她和妹妹從小喝母奶喝到2歲大。自己當了媽之後，親餵小孩是自然而然的結果。沒想到大兒子出生後，吃奶時嘴巴無法完整閉合，導致喝奶困難，吃不飽就哇哇大哭，體重也一直上不來。為了追到足夠的奶量，史崔蘭德整天用擠奶器密集擠奶，讓她身心俱疲。而小女兒出生後，相同的窘境又來一次。

Biomilq創辦人史崔蘭德與6週大兒子。圖片來源：Biomilq官網）

「我以為餵母奶是自然而然，沒想到這麼困難，我覺得相當挫敗。」史崔蘭德說出了媽媽們想餵母奶、卻無法如願的心理糾結。儘管小孩平安成長，但這件事始終懸在她的心上。當荷蘭學者成功從細胞組織合成出人造肉的消息一傳開，馬上給了她靈感：不妨使用懷孕媽媽的乳腺細胞，在實驗室產出母奶？

●被屠宰的乳牛乳腺細胞，成功在實驗室「復活」

史崔蘭德擁有細胞生物學博士學位，曾在史丹福大學丹擔任研究員。有了「實驗室裡生產母奶」的想法之後，她和先生從存款湊出約合台幣15萬採購實驗設備，包括細胞培養器材、顯微鏡、細胞培育箱、細胞離心機，「都是30多年前的舊型機器。」她回想，當時根本沒有錢募集人體乳腺細胞，但為了證明自己的實驗想法，她改用乳牛的乳腺細胞。

史崔蘭德使用剛被屠宰的乳牛乳線組織，放入胺基酸、維生素、礦物質和鹽，一起置入細胞培養箱，「隔天乳腺細胞已經分裂成長。」後來她的樣本成功製造出母奶的兩種關鍵成分－乳糖和酪蛋白，讓她和研究夥伴、食品科學專家伊格（Michelle Egger）相當振奮。

通往成功的路途，從來都不容易。投入實驗近10的時間裡，史崔蘭德的研究經費始終拮据，一路靠著寫文章和研究資助金維生，甚至一度想放棄。獲得比爾蓋茲的資金挹注之後，她才覺得夢想真的落地。

「我和所有媽媽都一樣，只想給寶寶最好的。」史崔蘭德說，她的產品無法取代真正的母奶，而是在無法親餵時，讓媽媽們在配方奶之外，還能有其他的選項。比起母奶，實驗室製造的母奶無法調整成分，也沒有來自母體的免疫抗體、荷爾蒙和益菌。

●無法取代母奶，實驗室母乳定位為「營養補充品」

很多研究都證實，親餵母奶對母嬰都有好處。母親的大腦會依照不同的哺乳階段和狀態，「自動」調整母奶成分與份量，讓孩子在成長過程中吸收到足夠的營養素。而配方奶來自於動物乳品，許多專家認為會影響部分嬰幼兒的消化功能。

配方奶問世超過1世紀，目前的市場規模超過1.2兆台幣。(圖片來源 / Shutterstock）

母乳含有豐富的營養素及抗體，可幫助初生兒排出胎便、調整腸胃功能、減少過敏，降低嬰兒罹患兒童血癌、肥胖的機率，減少成年後罹患二型糖尿病和特定癌症風險。而親餵母奶的媽媽，可消耗較多熱量，較容易維持身材。

更重要的是，懷抱著孩子親餵母奶，和寶貝四目對望、或一起沉沉睡去，是親子關係中最大的喜樂之一。

世界衛生組織WHO建議嬰兒在6個月之前最好都能喝全母乳，但受到個人體質和社會環境條件的影響，不是每個媽媽都能順利親餵寶寶。史崔蘭德研發實驗室母奶的初衷，便是同理為人母的需求，讓寶寶吃到最好的乳品。「即使媽媽不在家，爸爸或其他人也能餵寶寶『母奶』。」

Biomilq持續進行人體的乳腺細胞研究，預計3年後讓產品上市。