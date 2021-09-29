中醫的時間醫學，強調要順應四時養生，也就是利用季節性養生大法，來順應身體機能四季變化，當然脾胃疾病發生的時間也不例外！

在門診中就有遇過一名女性的脾胃病患者，都是在每年的特定季節現身，我都跟她開玩笑說：「我們是牛郎與織女，一年就這些日子可以見面。」她每到夏天食慾就變差、體重變輕，甚至還會精神不濟。也遇過一名年輕的女患者，只要一換季腹瀉就會發作，每逢季節轉換時症狀都會加重，簡直比氣象報告還要準。

●四季容易造成脾胃病的原因

【春季】

春天是萬物復甦的季節，中醫認為春天屬「肝」。此時肝火旺盛，容易有鬱結不舒、容易焦躁、易怒的現象產生，主要原因在於中醫五行學說的「木剋土」(中醫五行：木屬肝，火屬心，土屬脾，金屬肺)，所以春天時，脾胃就容易變成肝的「受氣包」。

當肝太旺時，連帶著脾胃就會受到影響，造成脾虛。此外，胃出血、消化性潰瘍也最容易在春天發病或症狀加重。飲食建議：以健脾和胃為主。

→飲食上可以多攝取小米、玉米、糙米。

【夏季】

台灣的夏季氣候潮濕悶熱，同時也是腸胃病的好發季節，這個時候細菌繁殖速度非常快，所以食物很容易腐敗或變質。

此外，由於天氣悶熱，很多人喜歡吃冰冷食物、飲品來消暑，但食用過量容易傷脾而導致「脾失健運」，脾的運輸消化功能失常，稍不注意就容易發生腹瀉、腹痛的情形。症狀輕微者，出現腹鳴、腸鳴、消化不良、食慾不振等症狀，嚴重者則面黃肌瘦、四肢無力，甚至四肢水腫的情形。

→飲食建議：夏季飲食以健脾利濕為主，可以多補充山藥、白扁豆、蓮子、薏仁。

【秋季】

立秋時節氣候多變涼爽，陽氣也開始漸衰，這時很多人會感到食慾大增、睡眠時間增長。

身體為了抵抗寒冷，也會開始儲存脂肪而造成發胖，或容易暴飲暴食，加重腸胃的負擔，導致消化功能的紊亂，而季節性便祕，也常在秋燥的時令顯得更為突出。加上晝夜溫差大，腹部容易著涼，使腸胃蠕動變化而導致腹瀉。

→飲食建議：立秋飲食以補中益氣為主，飲食方面以溫食，像是粥品就相當適合。此外多補充養血生津的大棗，也很推薦脾虛、氣血兩虧的患者食用。

【冬季】

冬天的寒邪，容易損傷脾胃陽氣，易引發胃病。有虛寒性胃病的人，在遇到氣溫低的冬季當然就會更加不適，會有疼痛、脹氣等情形出現，所以要特別注意溫養食療與防寒保暖。

不過特別提醒，冬天雖是進補的好時節，也要講究節制，切勿暴飲暴食，如果一次吃得太多，是會把脾累壞了！其次是冬季嗜食辛辣刺激食物的人，若飲食不節制，更容易損傷脾胃，反而失去調養脾胃的原意。

冬季陽氣虛，脾陽不足，胃脘部受空氣的影響，胃酸分泌也會增加。使得保護胃部屏障的胃黏膜作用減弱，繼而出現胃潰瘍等症狀。

→飲食建議：以溫補為主。冬天養脾可以多吃一些牛、羊肉、五穀雜糧、堅果，尤其像堅果是非常好的健脾食物，不過也因屬性較溫燥，適量即可。

本文節錄自：【讓腸胃動起來：暖男中醫師教你順時養生術+養腸操，遠離胃痛、腹脹、便祕、食慾不振】一書