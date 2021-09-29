根據癌症登記資料顯示，台灣每年約新增11多萬名癌友，不少人在治療過程中，聽到化療，就嚇到頭皮發麻。國衛院研究發現，「褐藻醣膠」搭配化療，有助於打造不利癌細胞增生的微環境，提升3倍化療成效，且能降低化療副作用，已於大腸癌獲得驗證。

國衛院分子與基因醫學研究所副研究員徐欣伶表示，「褐藻糖膠」為棕色海藻中的硫酸化多醣體，多項研究證實，該成分具有抗凝血、抗腫瘤、抗氧化、免疫調節、抗病毒物質及抗發炎反應等成效。

國衛院研究團隊利用人體癌細胞及小鼠動物模式，建立癌症機制研究平台，發現「褐藻醣膠」可抑制發炎性細胞因子IL-6和MCP-1/CCL2的釋放，降低「腫瘤促進型M2巨噬細胞」活性，輔助「活性氧化物（ROS）抑制劑」與化療藥物的治療效果，且能輕化療藥物副作用，增強抑癌基因p53功能，有潛力成為化療的輔助物質。

左起國衛院分基所賴宥辰研究助理、孫以瀚所長、徐欣伶副研究員、楊寶寶博士後研究員。（圖／國衛院提供）

研究團隊發現，單獨使用化療的受測者，其有p53基因表現的大腸癌細胞在48小時後約13%壞死。如能搭配「褐藻醣膠」，則壞死比率提高至39%。即使是p53基因不表現的大腸癌細胞，比率也從20%提高到34%。此項研究成果已於2020年發表於國際期刊《癌症》（Cancers）上。

徐欣伶進一步以「順鉑」為例，此為常見的化療藥物，含有鉑金屬化合物，具有阻斷DNA的修復能力，抑制腫瘤細胞生長，但也可能惡化腫瘤微環境，以致患者而產生抗藥性。

「褐藻醣膠」則加強化療藥物對癌細胞的毒殺性，並阻止化療藥物促進M2巨噬細胞分化的負面效應，且抑制小鼠腫瘤內微環境中M2巨噬細胞向周邊組織滲透現象，有助於提高化療藥物對抗腫瘤之內生性免疫能力。

動物實驗顯示，「褐藻醣膠」為優質的抗氧化劑，能改善腫瘤微環境與增加抗癌性免疫細胞活性，並且顯著提升化療藥物的功效。不過，徐欣伶強調，「褐藻醣膠」並非藥物，也不具有殺癌功能，無法取代正規癌症治療。