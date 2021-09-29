據美國腎臟登錄系統（USRDS）調查顯示，台灣末期腎臟病發生率、盛行率已連續多年排名全球前三高，難以擺脫「洗腎王國」之名。一般民眾對於洗腎者印象往往都是「高齡者」，但其實年輕洗腎者比例也不低，而導致年輕就洗腎的元兇之一，就是佔據洗腎人口比例約5%至10%的「自體顯性多囊性腎臟病」。

●50％遺傳機率 「多囊腎」腎臟水泡持續增生

自體顯性多囊性腎臟病（Autosomal Dominant. Polycystic Kidney Disease，ADPKD），屬於染色體基因變異造成的遺傳性疾病，患者不分男女均有約50%的機率會遺傳給子女，求診患者中大多都有相關家族病史，僅有約10%是個體基因變異導致。

台北醫學大學附設醫院腎臟內科高治圻醫師表示，因為自體顯性多囊性腎臟病患者腎臟會產生大小不一的水泡，又有「多囊腎」、「泡泡腎」等別稱。

●初期症狀不明顯 隨年齡增長腎功能逐漸惡化

高治圻醫師分享，多囊腎患者腎臟會產生大小不一的水泡，初期症狀不明顯，患者生活與一般人無異，初期就發現多囊腎普遍因為定期健檢。然而，臨床經驗而言，患者普遍仍是在40、50歲後，隨年齡增長，水泡大小、數量、增生速度增加，直到佔據了正常組織生長空間，且影響到腎臟功能才被診斷出來。

多囊腎初期主要有高血壓、泡泡尿等臨床表現，隨水泡數量增加，可能會出現腹痛、腰酸背痛等類症狀。但過去因藥物發展限制，無藥可直接控制病程惡化，僅能透過調整生活作息、控制血壓等方式減緩病情發展。

高治圻醫師分享，多囊腎患者腎臟會產生大小不一的水泡，初期症狀不明顯，患者生活與一般人無異，初期就發現多囊腎普遍因為定期健檢。(圖/健康醫療網提供)

●多囊腎口服藥物利大於弊 可申請健保給付

近年來醫藥科技蓬勃發展，終於開發出多囊腎口服藥物。多囊腎口服藥物可減緩水泡增長、變大以及增加的速度，進而延緩患者腎功能惡化。高治圻醫師強調，多囊腎口服藥物已獲得健保給付，患者治療經濟負擔大幅降低。

高治圻醫師說明，此藥目前最顯著的副作用就是頻尿，但患者不用過度擔心，可以透過調整服藥時間，減緩夜間頻尿情況，有望恢復睡眠品質。整體來說多囊腎口服藥物還是利大於弊。

●注重飲食少油、少鹽 避免激烈運動

不管是什麼疾病，除了尋求醫師診斷治療之外，患者的積極配合也相當重要，多囊腎患者除藥物輔助外，平時也要注重低油、低鹽飲食，保持適當體重，才能有效控制病情。

高治圻醫師建議，多囊腎患者為避免腎臟水泡破裂、出血甚至感染，應儘量避免激烈運動，但為維持正常肌力，適量運動還是必須，如因擔心就完全不動，反而會產生肌少症、提早衰弱等問題。