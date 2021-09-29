繼新冠疫苗第 3 劑施打獲准，輝瑞打鐵趁熱，一日宣布 2 項消息。它的 COVID-19 口服藥進入第 2/3 期臨床試驗，以及 mRNA 流感疫苗的第 1 期臨床試驗也開始受試者施打。

●輝瑞 COVID-19 口服藥進第 2/3 期臨床試驗

要與 COVID-19 共存，治療新冠用藥扮演了不可或缺的角色。輝瑞研發的新冠口服藥 PF-07321332 日前進入第 2/3 期臨床試驗 EPIC-PEP，共招募 2660 位與 COVID-19 確診者同住的成年受試者。

輝瑞指出，FDA 尚未核准可作為先假想治療（pre-emptive therapy）或暴露後治療的新冠口服藥。而在所有藥物中，PF-07321332 是第 1 款專治 COVID-19，且已進入臨床階段的蛋白酶口服抑制劑。PF-07321332 可抑制新冠病毒自我複製所需的蛋白酶的活性，在病毒大量複製前就做到控制的效果。

試驗中，該藥物會搭配艾伯維的 ritonavir（低劑量），來延長 PF-07321332 在人體的有效時間。試驗讓受試者分組使用 PF-07321332 與 ritonavir 或安慰劑，用藥時間也分為 5 日與 10 日兩組。研究人員將觀察第 14 日受試者在預防 COVID-19 感染上的安全性與有效性。

EPIC-PEP 是輝瑞 EPIC 計畫（Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19）的第 3 場臨床試驗。其他 2 場包含 2021 年 7 月針對有住院或死亡風險的 COVID-19 重症患者的試驗，以及 2021 年 8 月針對無重症風險的 COVID-19 患者的試驗。

●輝瑞搶入 mRNA 流感疫苗市場

另一方面，輝瑞也開始讓其 mRNA 流感疫苗第 1 期臨床試驗的受試者接種疫苗，並宣布未來會針對其他呼吸道病毒、癌症或基因疾病開發 mRNA 疫苗。

該試驗（NCT05052697）將招募 615 位 65 歲至 85 歲受試者，並使用 4 種不同類型的流感疫苗，來觀察該疫苗的免疫原性與安全性。這些疫苗分別是輝瑞開發的單價 mRNA 流感疫苗、二價流感疫苗、四價流感疫苗，以及一款 FDA 核准的四價流感疫苗。而單價與二價疫苗會針對不同劑量以及 A 型與 B 型流感病毒株進行有效性測試。該試驗預計在 2022 年 5 月完成。

(圖/基因線上團隊統整提供)

●mRNA 流感疫苗市場的競爭者

輝瑞的 mRNA 流感疫苗需與其他藥廠相互競爭，競爭者有莫德納、賽諾菲與​​葛蘭素史克。莫德納在 2021 年 7 月宣布 mRNA 流感疫苗進入第 1/2 期臨床試驗。

賽諾菲則是與 Translate Bio 合作研發該種疫苗，目前正於第 1 期臨床試驗，預計 2021 年年底提交期中數據。

葛蘭素史克未聲明會針對流感開發 mRNA 疫苗，但它在 2020 年 7 月與 CureVac 合作，宣布投入 3.18 億美元開發 5 款 mRNA 疫苗與單株抗體，標靶傳染性疾病。