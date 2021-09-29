官宣！殲-20換裝國產發動機首次亮相！

在昨天的中國國際航展舉行中國航空工業新聞發布會上，殲-20飛行展示的指揮員李吉寬透露，此次珠海航展上，是殲-20飛機換裝國產發動機後首次對外公開展示。官方訊息顯示，殲-20這次展示飛行時已換裝為國產渦扇-10C發動機，但是令人納悶的是，2018年珠海航展期間殲-20總設計師楊偉在答覆「何時使用國產向量發動機」的提問時，當面反問媒體：「你怎麼知道我們沒用呢？」此言被解讀為暗示當時已使用渦扇-10C發動機。對照李吉寬的表述，顯然何時才是殲-20首次公開展示換裝國產發動機，相隔3年又有了完全不同的說法。

據陸媒《環球時報》報導，在9月27日珠海航展的新聞發布會上，殲-20總設計師楊偉談到了殲-20在「十三五」期間列裝部隊的狀況，他說，在中共建黨百年的慶祝大會，15架殲-20飛越天安門，實際上天上不止15架，在地上還有許多。

殲-20飛行展示指揮員李吉寬在珠海航展新聞發布會上透露，此次航展是殲-20換裝國產發動機後首次對外公開展示。（圖／央視截圖)

殲-20在本屆珠海航展上使用國產發動機中渦扇-10C，從照片中發動機尾端鋸齒狀噴口能看出明顯不同。（圖／微博@DS北風&1562畝)

在今年9月28日的珠海航展上，備受關注的殲-20戰機進行極受歡迎的飛行表演，做出大仰角躍昇的飛行動作。隨後在中國航展新聞發布會上，殲-20飛行展示指揮員李吉寬透露，此次珠海航展上，「是殲-20飛機換裝國產發動機後首次對外公開展示」。

李吉寬的說法讓許多人回想起2018年第12屆珠海航展的新聞發布會上有關殲-20是否使用國產發動機的一段尖銳的對答，當時航展上殲-10B使用國產渦扇-10向量推力發動機進行落葉飄機動和普加喬夫機動等高難度飛行表演，讓外界極為驚艷，事後的新聞發布會上就有媒體追問：「殲-20未來會用殲-10B的發動機嗎？」當時殲-20總設計師楊偉反問媒體：「你怎麼知道我們沒用呢？」

中國殲-20總設計師楊偉(右)在3年前記者會上答覆媒體時反問記者：怎麼知道殲-20沒有用上國產發動機？許多人因此解讀為殲-20當時已使用大陸國產發動機。（圖／環球網)

2018年珠海航展時，有許多媒體都在臆測，做為中共空軍最先進戰機標竿的殲-20戰機正在進行換裝國產向量發動機的測試工作，許多人也拿它來與美製F-22及F-35兩款5 代戰機相比較。在當時看過殲-10B使用國產向量推力發動機表演後，媒體自然聯想起殲-20換裝國產發動機的進度。但是楊偉當時的答覆令媒體十分意外，也有媒體認為楊偉的說法「暗示」2018年在珠海飛行表演的殲-20「已經換上國產向量推力發動機」，但也有些分析人士對楊偉在公開場合用這種模糊的說法感到不解，相關議論也很分歧。

第13屆珠海航展上紅鷹飛行表演隊8機編隊飛行，使用的是大陸自行研製的新一代次音速教-8噴射教練機。（圖／網路）

隸屬於中共空軍航空大學的紅鷹飛行表演隊，在第13屆珠海航展亮相表演招牌動作。（圖／網路)

楊偉當時在新聞發布會上還表示，殲-20在珠海進行低空、高難度的飛行展示，其他國家的飛機也在國外航展進行過展示，「殲-20的飛行性能一看便知」。他強調，態勢感知、體系作戰等性能，「較量後就知道了」。

事隔3年後，在這次珠航展上的飛行指揮員李吉寬透露了殲-20換裝國產發動機後首次公開展示，在飛行表演中，有多個動作充分展現殲-20優秀的低空高速、小半徑轉彎以及大迎角飛行能力。這些應該都是事先準備好對外公佈的訊息，不是臨場回答，內容應更為可靠。

高空高速戰略偵察機無偵-7首次在航展公開亮相。（圖／央視)

楊偉在本屆珠海航展上還說，中國下一步將加速進新型戰略打擊武器裝備研製，提昇解放軍空基遠端戰略打擊能力，其中包括持續開展轟-6系列機種能力的提升。在制空作戰能力方面，將全面構築5代機為強支點、4代機為主體、無人智慧裝備為補充的隱形/反隱形制空作戰裝備體系，積極開展新一代制空作戰裝備體系的研製工作。

而因疫情而間隔3年才再度舉辦的珠海航展，也讓許多軍事愛好者抱著高度的期待。事先許多媒體曾報導最受期待的是「轟-20」，其次則是渦扇系列的WS-15、WS-19與運輸機使用的大功率渦漿發動機，以及航母艦載機、各型無人機等。這次展覽約有40%以上的武器裝備系首次公開，無人機算是首次亮相最多的類別，除了無偵-7以外，還有攻擊-11、無偵-8、飛鴻-97和彩虹-6也是首次亮相，另外還有數種地面無人戰車。在戰機方面，首次亮相的殲-16D引起最多議論，這也是首款專用電子戰機，已在近期的幾次對台防空識別區侵擾行動中擔綱，被認為是對台作戰的要角。

在13屆珠海航展上首次亮相的彩虹-6無人機。（圖／網路)

除此之外，新式戰機展出較少令不少網民略感失望，其中被討論最多的是「轟-20」未能滿足網民期待。有網民在殲-20的討論裡回覆稱「都10年了還在殲-20？我期待的不是這個20，是另一個20。」「這都說戰略空軍了，3年了，怎麼也要爆點料吧！」「轟20絕無可能，海絲帶應該沒戲，渦扇15也很難，人民群眾都很期待，但這幾件神器真的太難了」、「轟20基本看不到了，WS-15還有可能」、「十幾年前，殲10出來歡欣雀躍，如今殲20都過氣了，這屆軍迷真難帶啊」。