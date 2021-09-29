F-16「戰隼」(Fightingfalcon)和 F/A-18「大黃蜂」(Hornet)是經典的第4世代戰機，它們問世時間差不多，地位上也差不多，都被視為輕型戰鬥機，在美軍當中擔任「高低配」中的「低」角色。美國空軍F-15為「高」、F-16 為「低」；美國海軍將「F-14」為「高」、F/A-18 為「低」。但這兩種戰機也也有很大的不同。讓我們來看看其中的一些：

1.發動機數量

F-16採用單引擎設計，而F/A-18 有兩個。這樣的安排與不同的操作環境有關，美國空軍偏愛F-16單引擎設計帶來的維修成本下降的好處，而海軍更重視生存性。

因此，如果F-16出現引擎失效熄火，平均只有20秒的時間應變，一但重啟失靈，飛行員只能選擇彈射。至於F/A-18，如果1具引擎熄火，只有另一具仍在運作，那麼飛行員有充足的時間可以應變，甚至不予理會，憑著1具引擎也能安全返回航空母艦。

2. 降落強度不同

F-16是標準空軍戰機，所以它只能降落在陸地跑道，降落過程是逐步降低引擎推力，使升力降低，然後接觸跑道。F-16的起落架無法承受海軍戰機那種與航空母艦甲板衝擊的力道。另一方面，F/A-18的起落架非常強固，降落航空母艦時，不是降低推力，反而是增加推力到100%，以極大的衝力進場，這是因為避免攔截索失效，可以及時重新起飛。要F/A-18降落在陸地基地是一件更容易的事情。

3.初代版本戰機的武器不同

雖然現在的F-16是標準的多用途戰機，但是可知道早年的F-16，不具備發射中距離雷達導引飛彈的能力嗎？航空歷史學家喬‧博格赫( Joe Baugher)指出，早期的F-16 A/B（Blocks 1、5、10和 15），僅有攜掛AIM-9響尾蛇短程飛彈的能力，不能發射AIM-7麻雀飛彈( Sparrow )的功能。直到Block 15 ADF型，才能為第一種可攜帶 AIM-7的F-16戰機。而且在理論上，F-16A/B也不能對地攻擊，以色列人在在1981年6月7日發動的「歌劇院行動」(Operation Opera)，F-16B轟炸伊拉克核子反應爐，那是相當勉強的改裝。

相比之下，F/A-18從第一天起，就是多功能、多武裝的設計，可以攜帶雷達導引飛彈，也具有各種地面攻擊的能力。

4.F-16速度快、F/A-18飛得慢

F-16的最高速度達到兩倍音速，也就是2.0 馬赫。而F/A-18只能達到 1.8 馬赫。儘管如此，美國海軍並不認為這是缺點，飛得過快的飛機在起降航空母艦反而危險，他們更在乎的是起降安全性。

比較大的性能差異是加速性，F-16外型流線簡潔，稍微加油門就可以提升速度，F/A-18外型阻力較大，要提升速度也比較慢。

5. 空中加油方式不同

與多數海軍飛機一樣，F/A-18的空中加油系統是浮錨式，戰機在駕駛艙前方有個收納式加油管，然後與浮錨式的空中加油錐套相連。這套系統使用較為廣泛，多數空中加油機都有浮錨系統。但是飛行員需要高度技巧，才能小心翼翼的把加油口與加油錐套相接。有時會發生意外，把錐套給扯壞或其他事故。

相對的，F-16的空中加油採用的是飛衍式，戰機的背部有個受油口，與KC-135、KC-10 或 KC-46的飛衍桿相連接。飛衍式的好處是加油量很大，所以加油速度很快。但是一架空中加油機只有1個飛衍桿。另外，操作飛衍桿與受油口對接的責任都在空中加油機的組員身上，F-16飛行員只需要平穩的飛行不要亂動就可以了，與海軍飛行員相比，可謂是輕鬆容易。

6.電影生涯

F-16與F/A-18都拍過很多好萊塢電影，就作品的數量而言，F-16具有優勢，在1980年代，F-16出現在許多空戰片當中，包括「鐵鷹F-16」(Iron Eagle)、黑天使飛行(Flight Of The Black Angel)等等。但是那些F-16通通不是美國空軍的，而是以色列空軍提供，因此那些電影裡的F-16都是沙漠迷彩。這是因為美國空軍當時還不准許電影公司進入基地拍攝。

雖然F-16電影拍的多，但是大多屬於B級片水準，許多作品早已被遺忘。

F/A-18出現在電影的時間比較晚，大多在1990年後才問世，比較有名的是1996年的「ID4星際終結者」(Independence Day)與「絕地任務」(The Rock)，只是這兩部電影中的戰機大多是特效動畫的成果。另外2001年的「衝出封鎖線」( Behind Enemy Lines)，是F/A-18F的出鏡，只是它在電影中的戲份就是被擊落。

F/A-18的電影雖然較少，但是電影的品質較好，票房也壓勝F-16的電影。

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