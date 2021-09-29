婚宴禮金到底該怎麼包，一直是學問之一，包太多傷荷包，包太少顯得吝嗇沒禮貌。一名女網友表示，自己只是一個月領27K的小助理，參加高中同學喜宴，卻被強逼包6600元禮金，讓她不解詢問「現在行情都這樣嗎」，引發網友熱議。

女網友在《Dcard》PO文「高中同學結婚被逼包6600$ 這價格是合理嗎？」，她表示自己在高中有8個死黨，上大學後就各自鳥獸散，當中4人北漂打拚，她則留在台南唸書，如今24歲，高中畢業6年，友情也因交集少逐漸淡掉。

原PO說，其中一位北漂的女同學個性強勢，每逢過年一定都把她們拉出來聚餐，但就在同學結婚準備宴客時，這位強勢的女同學，把另外7個人拉出來創群組，要大家都包一樣的數字，指定6600元，稱比較吉利。北部幫的人雖然贊同，但另外的同學們則不同意，表示現在都很少聯絡，包3600就好，卻讓那名強勢女同學非常不高興，怒罵「大家都是好朋友，不要那麼窮酸」。

強勢女同學事後還分別私下密反對者，要求一定要包6600，至於不夠的她可以先代墊，之後分兩期還錢，讓原PO相當不滿，認為自己去已經沒啥聯絡的同學婚禮就算了，竟然還要借錢參加，坦白極限就是3600，不能再多，卻被對方嗆「沒有人做人這樣的。就6600，我不想再聽到推託之詞，沒錢我借，外面很多人包12000、18000的，我已經盡量體諒大家了」。

原PO傻眼，忍不住發文詢問「24歲的大家參加同學婚禮到底都包多少？真的是我太小氣嗎」，引發熱烈討論，不少人一面倒支持原PO，認為強勢女同學太過分：「一般人2200到2600已經誠意十足了」、「6600叫體諒大家，什麼鬼邏輯」、「超級自私的同學，完全沒考慮別人感受」、「我要是妳我直接退群了」、「標準愛慕虛榮，還要求大家跟她一致的」、「我參加好友婚禮只包1600，對方一樣很開心，說心意到就好，那麼三八幹嘛」、「6600是給直系親屬或是死忠兼換帖，為妳兩肋插刀的行情耶」、「交情是用禮金衡量的話，那就謝謝再連絡吧」、「真正朋友才不會收妳錢」。