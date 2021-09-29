遠東SOGO於28日宣布振興五倍倍券加碼方案，全台紙本和數位五倍券都鎖定10％回饋；加上「美妝天后宮」忠孝館化妝品區剛完成34年最大幅度改裝，同步提前為11月周年慶暖身﹗

SOGO忠孝館1樓改為明鏡＆琥珀鏡雙色交錯的統一視覺更有穿透感。（郭家崴攝）

SOGO忠孝館斥資2億元改裝1樓化妝品區、2樓新增香水香氛區、7樓新增男士專屬保養區，店長李景銘表示，希望吸引更多25歲以上的千禧世代客群，1、2樓年營收挑戰35億元，目標超越30億元，連同7樓要一起帶動全館成長10％；看好今年全館業績要挑戰130億元，較去年120億元再攀升。

SOGO忠孝館1樓引進東區獨家的Hermes Beauty，加入精品美妝行列。（郭家崴攝）

1樓以「摩登現代風」融合日式美學元素，空間挑高30%，引進東區獨家的Hermes Beauty，加入既有的香奈兒、Dior、TOM FORD、GIORGIO ARMANI、YSL等精品美妝行列；還有15個品牌帶來全台最新櫃裝，像是Dior與法國拉法葉百貨全新概念同步、YSL獨家引進北區獨家高級訂製香氛區。10月底新闢的「國際精品區」會有SALVATORE FERRAGAMO Chloe、GEORG JENSEN、RIMOWA和英國頂級香氛CREED 5個品牌首度進駐。7樓參考新宿伊勢丹男士保養專區，是全台首家男士選貨店Men’s Care Station。

SOGO忠孝館Dior藍星高訂絲絨禮盒，4入、6200元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館YSL時尚訂製香水，125ml、7800元。（SOGO提供）

此外，SOGO全台分店五倍券回饋皆為10％，10月8日至12月31日持紙本券消費化妝品、百貨男女童流行服飾、男女童鞋、家電、鍋具、寢具單筆滿2500送250購物電子抵用券；超市、餐飲、小吃、名店、復興館city’super單筆滿1000送100餐飲電子抵用券。10月8日至31日數位限銀行信用卡、悠遊卡，全館不限業種單筆滿5000元，持發票+數位標章+SOGO APP會員ID，送500元電子抵用券。

SOGO忠孝館cld de peau Beaute Holiday限定奢潤脣膏限定色，2100元。（SOGO提供）