日本首相菅義偉今晚召開記者會說明決定30日解除「緊急事態宣言」等防疫措施的理由。即將卸任執政黨自民黨總裁（黨主席）及首相職位的菅義偉被媒體問及施政約一年的感想。

日本政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，第4度針對東京都發布的「緊急事態宣言」7月12日上路，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前在19都道府縣實施；另外還有8縣正實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」。日本政府今天傍晚決定9月30日解除這兩項措施，菅義偉晚間召開記者會說明。

去年9月中旬上台執政的菅義偉本月3日宣佈不參選本月29日舉行投開票的日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉，亦即不連任首相，今晚的記者會彷彿他卸任前回顧這一年多執政的說明會。

菅義偉表示，執政以來，他已針對各項改革定出該走的方向，各項施政工作要得出答案（成果）的話，一年的時間實在太短了。

日本朝日新聞報導，菅義偉9月初宣佈不出馬參選黨總裁後，疫情趨緩，自民黨內部有人笑稱：「這成了菅義偉送給新首相的最大贈禮。」

菅義偉今天在記者會上多次強調，在自己主政下，民眾施打疫苗有進展。他說：「在幾個月前，美國的疫苗接種率高，日本難以望其項背，但現在已超前。」對於自己訂下的一天施打100萬劑目標，他自認是做對了。

原本被認為不是很擅長處理外交與安全保障政策的菅義偉，自認在這方面的努力有一番成果。他舉例說，美日同盟關係的加強、美日印澳所組成的四方安全對話（Quad）領袖峰會等的舉行，都明示了日本應該走的道路方向。

有關今後的政治活動，菅義偉表示，將對年輕人、非營利組織（NPO）提供支援。他還說，也將持續致力於自己所主張的政策，讓這些政策實現。這不是靠派閥，而是將以政策讀書會的方式落實。

菅義偉今天時隔半年出席參眾兩院的議院營運委員會，進行最後的國會詢答。在眾議院營運委員會上，他表示，有關醫療體制的整備等工作，期待新內閣能好好地接棒去做。（編輯：陳政一）1100929