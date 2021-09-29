振興五倍券為百貨周年慶推波助瀾，新光三越將周年慶延到10月7日，以五倍券一次梭哈5000變8500、最高送10倍，打出「史上最強周年慶」；遠東SOGO紙本和數位五倍券都鎖定10％回饋，加上「美妝天后宮」忠孝館化妝品區34年最大幅度改裝，提前為周年慶暖身﹗

新光三越首賣BOBBI BROWN金緻奢華脣膏-絕美紅棕9色，每支1250元。（新光三越提供）

新光三越周年慶首波6店包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店，聯手3000家品牌，10月7日起祭出化妝品單筆滿2000送200、全館累滿5000送500，會員首7日獨享名品、大家電、法雅客／[i]Store單筆滿1萬送1000，搭配五倍券最高5000變8000，疊加後等於5000送8500，還有機會抽到翻10倍的5萬元贈品券；再邀來「國民女友」羅嘉翎、「羽球一哥」周天成、「體操王子」李智凱、「國民小點心」湯智鈞4位奧運國手拍廣告加持，可說是強上加強。其中，五倍涵蓋雙重好康，包括實體、數位綁定五倍券單筆滿3000送2000商品抵用金；再加上持實體五倍券單筆滿5000送500、數位五倍券送1000電子抵用金，加起來最高5000送8000。

新光三越首賣限量Cle de Peau Beaute祕密花園幻妍餅#102，2850元。（新光三越提供）

最具話題的化妝品，全台匯集百萬組特惠組，且聯手ESTEE LAUDER、Cle de Peau Beaute、BOBBI BROWN和JO MALONE LONDON、SABON 5個品牌推出獨家商品；其中，台北南西店就有80萬組，3.6萬組是獨家，最低3折起。其他趨勢夯品還有iPhone 13、全台獨家PHILIPS Sneaker Cleaner電動刷鞋機等。

新光三越全台獨家PHILIPS Sneaker Cleaner電動刷鞋機GCA1000、60+Jason Markk洗鞋劑207ml，原價2170元、特價1490元，69折。（新光三越提供）

10月7日至20日有超級品牌日，精選18大超級品牌，線上線下天天有獨家折扣；skm online首度加入線上周年慶，全站5000現抵500、化妝品2000現抵200、首7日3C、名品滿1萬現抵1000。新光三越販促部副總謝英明表示，今年行銷預算投注是歷年最高，全台15店業績挑戰超越去年202億元，目標增1％。

SOGO忠孝館1樓引進東區獨家的Hermes Beauty，加入精品美妝行列。（郭家崴攝）

SOGO忠孝館趁11月周年慶前斥資2億元改裝1樓化妝品區、2樓新增香水香氛區、7樓新增男士專屬保養區，店長李景銘表示，希望吸引更多25歲以上的千禧世代客群。1、2樓年營收挑戰35億元，目標超越30億元，連同7樓要一起帶動全館成長10％；看好今年全館業績要挑戰130億元，較去年120億元再攀升。

SOGO忠孝館Dior藍星高訂絲絨禮盒，4入、6200元。（SOGO提供）

1樓以「摩登現代風」融合日式美學元素，空間挑高30%，引進東區獨家的Hermes Beauty，加入既有的香奈兒、Dior、TOM FORD、GIORGIO ARMANI、YSL等精品美妝行列；還有15個品牌帶來全台最新櫃裝，像是Dior與法國拉法葉百貨全新概念同步、YSL獨家引進北區獨家高級訂製香氛區。10月底新闢的「國際精品區」會有SALVATORE FERRAGAMO Chloe、GEORG JENSEN、RIMOWA和英國頂級香氛CREED 5個品牌首度進駐。7樓參考新宿伊勢丹男士保養專區，是全台首家男士選貨店Men’s Care Station。

SOGO忠孝館YSL時尚訂製香水，125ml、7800元。（SOGO提供）

此外，SOGO全台分店五倍券回饋皆為10％，10月8日至12月31日持紙本券消費化妝品、百貨男女童流行服飾、男女童鞋、家電、鍋具、寢具單筆滿2500送250購物電子抵用券；超市、餐飲、小吃、名店、復興館city’super單筆滿1000送100餐飲電子抵用券。10月8日至31日數位限銀行信用卡、悠遊卡，全館不限業種單筆滿5000元，持發票+數位標章+SOGO APP會員ID，送500元電子抵用券。