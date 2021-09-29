美國參謀首長聯席會議主席密利今天在聯邦參議院軍事委員會作證時，為在前總統川普任期末期致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成辯護，並表示曾將此事告知川普政府高階官員。

華盛頓郵報副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發密利（Mark Milley）曾2度致電李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

華郵引述書中內容指出，密利第一次致電李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中指出，美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，10月底，密利在分析情報後，擔憂中國會認為美國準備發動攻擊，決定致電李作成，向他保證美國政府十分穩定，不會對中國發動攻擊，密利甚至承諾在美國發動襲擊時會向他發出警告。

這是新書內容曝光後，密利首度詳細地為他的行動辯護，他表示這項行動是在緩和與北京的緊張關係，而非「篡奪權力」。

密利大體證實書中的論述，但駁斥秘密通話的想法，表示致電李作成是與美國政府協調後的行動，並曾將此事告知川普高階官員，包括當時國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和代理國防部長米勒（Chris Miller）。

密利表示：「我知道，我確定，總統川普無意攻擊中國，傳達總統的命令與意圖是我應有的責任。而且我的訊息是一致的：冷靜、穩定、降低緊張。『我們不會攻擊你們。』」

密利承認今年1月8日曾和國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話。

根據華郵，裴洛西詢問密利採取了那些防護措施，防止「不穩定的總統」發動核子攻擊，「他瘋了，你知道他瘋了」。

密利向國會議員表示，裴洛西問他，川普的行動是否可能導致核子飛彈意外發射，他則向她保證已採取防護措施。

密利也首度在國會就美國從阿富汗混亂撤退一事作證，並稱這場長達20年的戰爭是個「戰略失敗」。他認為美國應在阿富汗維持數千部隊，以防止塔利班（Taliban）接管阿富汗。

今天出席參院軍委會聽證會的還有國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）。美國結束阿富汗戰爭，從當地倉皇撤離美軍和平民，並導致塔利班再度掌權，是這場聽證會的另個焦點。眾議院軍事委員會明天也將舉行聽證會，密利、奧斯汀和麥肯錫將繼續面臨撤軍檢討。（譯者：陳政一）1100929