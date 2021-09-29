「果凍姐姐」楊晨熙和交往多年論及婚嫁的男友吳志慶（大飛），兩人在今年愚人節共同宣布分手，之後楊晨熙上節目透露是因「對未來共識不一致」，但雙方仍保持友好狀態，不排除復合可能。時隔5個月後，本刊在9月9日下午，直擊到剛結束工作的楊晨熙，與本刊2019年捕捉到她被「拍貓毛」的邱姓建商小開相約信義區美式餐廳，比鄰而坐的兩人這次摸背、靠肩動作熟練，超越「拍貓毛」式的互動，最後更一同返回內湖住處，看來她和前未婚夫大飛之間的情感，應該是很難再復合。
9月9日下午1點11分，剛結束工作的楊晨熙急忙驅車返家，將愛犬「小霸王」交給在家門等待的寵物店人員後，立即又駕車直奔信義區美式餐廳，全程僅花費40分鐘。而能讓楊晨熙拚命趕赴約會的男士，就是前年11月21日被本刊撞見和她邊嗑薑母鴨邊拍貓毛的的邱姓小開。這場看似朋友間的下午茶聚會，一開始兩人分坐在一旁各自聊天交際，偶爾邱男才會起身走動經過女方身邊，直到4點半左右餐廳人潮稍減後，兩人才終於有機會換座近身相伴。
儘管仍有其他友人在場，但兩人並不避諱相互間的親密接觸，男方除了伸手撫摸楊晨熙背部，還上下游走至女方頸部幫忙按摩紓壓，看來家有4貓1犬的楊晨熙，可能剛回家抱狗時，身上衣服又沾到了不少狗毛需要好友處理一下；緊接著女方極有默契地回眸凝視邱男後，就順勢將頭倚靠在他的肩膀，一旁友人見狀也不以為意，看來非常習慣他們彼此間的親密舉動。
時間來到傍晚5點半，楊晨熙先行離開駕車回家迎接寵物店送回的愛犬「小霸王」，將牠安頓好後，她又再度開車出門，行程相當緊湊忙碌。晚間6點48分，楊晨熙重返信義區和邱姓小開會合，換至鄰近的高樓景觀餐廳用餐。直到晚間8點，餐畢的兩人才與一名男性友人走出餐廳，前往電梯的過程中，邱男的手總是摟著女方的腰間，動作非常自然，這樣的肢體接觸在兩人之間似乎習以為常。小倆口搭著電梯和友人道別後前往停車場取車。半路上，負責駕車的楊晨熙先在茶飲店買了兩杯飲料，接著驅車返回內湖住處，直到深夜未見人車出門，看來4月1日恢單的楊晨熙，已有心的寄託。
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