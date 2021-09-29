「果凍姐姐」楊晨熙和交往多年論及婚嫁的男友吳志慶（大飛），兩人在今年愚人節共同宣布分手，之後楊晨熙上節目透露是因「對未來共識不一致」，但雙方仍保持友好狀態，不排除復合可能。時隔5個月後，本刊在9月9日下午，直擊到剛結束工作的楊晨熙，與本刊2019年捕捉到她被「拍貓毛」的邱姓建商小開相約信義區美式餐廳，比鄰而坐的兩人這次摸背、靠肩動作熟練，超越「拍貓毛」式的互動，最後更一同返回內湖住處，看來她和前未婚夫大飛之間的情感，應該是很難再復合。

楊晨熙與邱姓小開席間不時對話對看，看來感情不錯。（圖／本刊攝影組）

9月9日下午1點11分，剛結束工作的楊晨熙急忙驅車返家，將愛犬「小霸王」交給在家門等待的寵物店人員後，立即又駕車直奔信義區美式餐廳，全程僅花費40分鐘。而能讓楊晨熙拚命趕赴約會的男士，就是前年11月21日被本刊撞見和她邊嗑薑母鴨邊拍貓毛的的邱姓小開。這場看似朋友間的下午茶聚會，一開始兩人分坐在一旁各自聊天交際，偶爾邱男才會起身走動經過女方身邊，直到4點半左右餐廳人潮稍減後，兩人才終於有機會換座近身相伴。

邱姓小開沒在管旁邊還有朋友，手一直不停地在楊晨熙的背上搓揉，朋友對兩人的這類互動似乎也很習慣。（圖／本刊攝影組）

在邱姓小開揉完背之後，楊晨熙順勢靠到男方肩膀上，兩人舉止十分親密。（圖／本刊攝影組）

儘管仍有其他友人在場，但兩人並不避諱相互間的親密接觸，男方除了伸手撫摸楊晨熙背部，還上下游走至女方頸部幫忙按摩紓壓，看來家有4貓1犬的楊晨熙，可能剛回家抱狗時，身上衣服又沾到了不少狗毛需要好友處理一下；緊接著女方極有默契地回眸凝視邱男後，就順勢將頭倚靠在他的肩膀，一旁友人見狀也不以為意，看來非常習慣他們彼此間的親密舉動。

聚餐中途楊晨熙開車趕回家與寵物店碰頭，將狗狗接回家中。（圖／本刊攝影組）

處理完狗狗的事情，楊晨熙再度趕回有邱姓小開的聚會中。（圖／本刊攝影組）

結束用餐後，邱姓小開緊摟著楊晨熙的腰與友人一同離開。（圖／本刊攝影組）

時間來到傍晚5點半，楊晨熙先行離開駕車回家迎接寵物店送回的愛犬「小霸王」，將牠安頓好後，她又再度開車出門，行程相當緊湊忙碌。晚間6點48分，楊晨熙重返信義區和邱姓小開會合，換至鄰近的高樓景觀餐廳用餐。直到晚間8點，餐畢的兩人才與一名男性友人走出餐廳，前往電梯的過程中，邱男的手總是摟著女方的腰間，動作非常自然，這樣的肢體接觸在兩人之間似乎習以為常。小倆口搭著電梯和友人道別後前往停車場取車。半路上，負責駕車的楊晨熙先在茶飲店買了兩杯飲料，接著驅車返回內湖住處，直到深夜未見人車出門，看來4月1日恢單的楊晨熙，已有心的寄託。

楊晨熙開車載著邱姓小開駛離信義區餐廳停車場。（圖／本刊攝影組）

座車駛入兩人的內湖社區住處。（圖／本刊攝影組）

本刊2019年曾直擊邱姓小開邊吃薑母鴨邊摸楊晨熙大腿還摸手牽手，事後楊晨熙解釋男方在替她除去身上的貓毛。（圖／本刊攝影組）

楊晨熙與大飛交往多年，原本外界都以為兩人會步上紅毯，但卻於今年愚人節宣告分手。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

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