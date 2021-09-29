新前導車Benz C43首次正式登場。（杜宜諳攝）

憲兵快速反應連重型機車隊及台北市政府交通大隊29日前往總統府前為國慶操演進行演練。（杜宜諳攝）

10月10日雙十國慶即將到來，今（29）日憲兵快速反應連重型機車隊及台北市政府交通大隊，前往總統府進行演練，出動近百位憲兵騎乘重機，新前導車Benz C43也在此次演練中首次登場。

憲兵快速反應連出動近百位憲兵騎乘覆蓋綠色迷彩偽裝網的YAMAHA Royal Star 1300。（杜宜諳攝）

新前導車Benz C43首次登場，為國慶操演進行演練。（杜宜諳攝）

今年國慶當日慶祝活動，除軍機衝場，及CH-47直升機吊掛巨幅國旗通過總統府上空外。據《中國時報》22日報導指出，特別預算所列8項10種裝備各型飛彈車，部分將參加當日慶祝活動，以分列方式，通過總統府前廣場，彷彿進行「小閱兵」