國慶預演新賓士前導車首登場 憲兵重機隊隨行 07:372021/09/29 中時新聞網 李慈音 、中時、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近百位憲兵騎乘覆蓋綠色迷彩偽裝網的YAMAHA Royal Star 1300，在首次正式登場的新前導車Benz C43帶領下，整齊劃一筆直前行。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新前導車Benz C43首次正式登場。（杜宜諳攝） 憲兵快速反應連重型機車隊及台北市政府交通大隊29日前往總統府前為國慶操演進行演練。（杜宜諳攝） 10月10日雙十國慶即將到來，今（29）日憲兵快速反應連重型機車隊及台北市政府交通大隊，前往總統府進行演練，出動近百位憲兵騎乘重機，新前導車Benz C43也在此次演練中首次登場。 憲兵快速反應連出動近百位憲兵騎乘覆蓋綠色迷彩偽裝網的YAMAHA Royal Star 1300。（杜宜諳攝） 新前導車Benz C43首次登場，為國慶操演進行演練。（杜宜諳攝） 今年國慶當日慶祝活動，除軍機衝場，及CH-47直升機吊掛巨幅國旗通過總統府上空外。據《中國時報》22日報導指出，特別預算所列8項10種裝備各型飛彈車，部分將參加當日慶祝活動，以分列方式，通過總統府前廣場，彷彿進行「小閱兵」 頂級美妝迎戰周慶下殺54折起 南瀛綠都心公園國慶後大整修 拚明年農曆春節前完工 #國慶日 #雙十節 #憲兵 #操演 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中歐班列上海號首發 解運力緊張 04:102021/09/29 產業財經 日相菅義偉將卸任 自認已為各項改革指引方向 03:372021/09/29 國際 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 雙十國慶排練 陸軍吊掛史上最大國旗隨風飄揚好壯觀 14:082021/09/28 政治 交通安全月 高市警5大違規加強執法 04:102021/09/29 地方新聞 女騎士等紅燈「停在鐵軌」輕鬆滑手機 網看傻：不要命了 15:542021/09/28 社會 彰化百萬彩券被當垃圾 老闆報警尋失主 04:102021/09/29 地方新聞 三峽恩主公醫院出包 陳時中撂話懲處 遭誤打未稀釋BNT 25人施打150人份量 04:102021/09/29 焦點要聞 北韓震驚世人 曝首試射高超音速飛彈 07:502021/09/29 軍事 限電風暴下... 高盛：Q3大陸GDP季增零 04:102021/09/29 財經要聞 YouBike1.0舊車 將上網拍賣 04:102021/09/29 地方新聞 政治熱門新聞 「全球誇讚」台灣防疫？外媒狠打臉蘇貞昌 網酸爆：世界怎跟得上 - 政治 創黨元老相繼離開 黨魂何在？前立委批民進黨：沒資格評國民黨 - 政治 被宅神翻出昔日立院「衝組」照 郭正亮親自回應了 - 政治 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 陳柏惟為何惹怒一堆人？起底超瞎「幹話」一籮筐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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