氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「蒲公英」颱風強度曾達今年第2強，雖已過顛峰，但由於雙眼牆的置換過程仍在進行，致使減弱速度非常緩慢；今晨2時仍維持中颱上限的強度；依中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「蒲公英」未來有稍增強才再減弱的變化，在琉球東南方海面，向北北西轉北前進，未來在日本南方海面大迴轉，不侵日、更無侵台機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後中南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，1日、2日太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣的發生；北台灣高溫略降。3日至5日西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後有局部降雨的機率。