葉倫籲國會10/18前提高舉債上限 07:542021/09/29 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二（28日）警告，若國會無法在10月18日前迅速採取行動提高或凍結舉債上限，那聯邦政府恐怕會面臨現金耗盡、無法償債的狀況。 葉倫與聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會就疫情期間的政策回應備詢。葉倫先前早已警告，財政部所有應急措施將於10月耗盡。 葉倫周二應詢時表示：「我們現在估計，若國會沒有採取行動，在10月18日前提高或凍結舉債上限，那財政部應急措施可能耗盡。」 債限危機 Fed備妥應變方案 櫻井翔相葉雅紀雙報喜 被誤當互結連理 #葉倫 #國會 #舉債上限 #耗盡 #採取行動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張亞中提2期盼 盼朱立倫開會確認他是否「紅統」 13:262021/09/28 政治 華倫反對鮑爾連任Fed主席 07:542021/09/29 財經 10年期美債殖利率創6月來新高 那指期盤前重挫200點 20:452021/09/28 財經 自豪舉債比前朝少 學者怒：沒有在比爛的 04:102021/09/29 焦點要聞 築夢2050淨零碳排 專家獻策溫管法 04:102021/09/29 社會新聞 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 鮑爾：通膨比預期嚴重 04:102021/09/29 財經要聞 林錫耀指非走中道 朱立倫酸蘇該下台 04:102021/09/29 焦點要聞 國民黨中常委今提案 要朱主席提早上工 04:102021/09/29 政治要聞 《晨間解盤》多頭縮手觀望 次產業先拚回穩(倫元投顧提供) 07:462021/09/29 財經 朱立倫提蔡英文昔「一中」主張猛批 陸委會：斷章取義 20:282021/09/28 政治 財經熱門新聞 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 存0056不如存高股息個股？專家解答：選錯邊風險超高 - 財經 台股暴跌近300點 失守萬七 台積電重挫逾2％ - 要聞 紅色供應鏈 應聲倒 塑化股 成外資避風港 - 財經要聞 - 工商時報 能耗雙控風暴擴大 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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