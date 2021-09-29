美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二（28日）警告，若國會無法在10月18日前迅速採取行動提高或凍結舉債上限，那聯邦政府恐怕會面臨現金耗盡、無法償債的狀況。

葉倫與聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會就疫情期間的政策回應備詢。葉倫先前早已警告，財政部所有應急措施將於10月耗盡。

葉倫周二應詢時表示：「我們現在估計，若國會沒有採取行動，在10月18日前提高或凍結舉債上限，那財政部應急措施可能耗盡。」