散裝船運價飆漲，據波羅的海乾散裝綜合運價指數BDI今（ 28）晚最新報價，指數飆漲5.19％、達4962點，領漲的海岬型船漲幅尤其驚人，BCI指數上漲9.5％、達8322點，BCI日租金也大漲5983美元至69013美元，約當揚帆一日就為航商賺進近7萬美元。

散裝船商表示，下半年進入散裝船運市場鐵礦砂交易熱絡，由於鐵礦石近日價格回檔整理，不只大陸大量進口，台灣、日本、韓國等地也搶著進貨；加上煤炭需求量增，大陸、印度是大量進口國，還多了歐洲，隨著天然氣售價暴漲，也採購煤碳應急，帶動大型海岬型船價量齊揚。

另外，隨著北美穀物運輸旺季來臨，巴拿馬型、輕便型船運價也在緩步墊高。

據28日最新散裝船運價指數，海岬型船日租金達69013美元，只花了四天，就從5萬美元上漲逼近7萬美元大關；巴拿馬型船BPI日租金上漲91美元至36271美元；輕便型船BSI日租金上漲104美元至37102美元。