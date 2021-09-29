近期立陶宛資訊安全主管部門（NCSC）發佈「具有5G功能手機的資訊安全評估」報告引起軒然大波，小米表示，嚴肅地對待該報告中的指控，雖然小米對報告中部份結論持不同意見，但小米仍與獨立的第三方機構與專家接觸，以評估報告中的觀點。小米強調，對裝置的完整性，以及業務執行的合規性有信心，相信第三方機構會向小米的用戶和合作夥伴證明這一點。

小米也回應立陶宛資訊安全部門的評估報告中關於審查與資料傳輸、處理的懷疑，小米澄清，小米的設備不會限制或過濾使用者接到或發出的任何訊息，小米從來沒有，將來也不會限制或遮蔽手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方廠商通訊軟體，NCSC的報告並沒有指控小米這麼做。

小米進一步表示，報告中說明是小米對廣告管理軟體的使用，透過小米自有APP （例如小米影片和小米流覽器等）推送到小米手機上的付費廣告，以保護使用者免受令人不快的內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。 小米強調將會致力於在所有司法管轄區都以負責任、透明的方式運作，持續的改進並希望積極與用戶、監管方和利益各方交流。

而在資料處理和資料傳輸方面，小米認為，該報告則錯誤地傳遞小米資料管理的資訊，小米完全符合GDPR的所有要求，包括對終端使用者資料的提交、處理和傳輸，在所有系統、應用程式和服務都合於規範，對個人資料的任何使用均獲得了最終用戶的有效同意，並始終符合歐盟及其成員國的地方法律法規，小米的營運符合ISO/IEC 27001資訊安全管理標準，和ISO/IEC 27701隱私資訊管理體系的要求，自2016年起，小米也收到TrustArc每年一次的企業隱私安全認證，保證小米為終端使用者提供最大限度的隱私安全保護。