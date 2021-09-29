陳玉珍健身影片

國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍昨日（28）清晨突襲立院議場大門成功，還拍下民進黨立委睡姿嘲諷；隨後又單獨與4位男綠委對抗，期間爆發激烈口腳、肢體衝突，陳卻不甘示弱不斷反擊，表現獲得藍營支持者滿堂彩。為了迎戰綠委，陳27日晚上還專程去健身，強調自己要為戰鬥隨時做好準備，影片曝光後也獲得超過2000個讚。

陳玉珍昨日早上5點18分在臉書發文表示：「民進黨七員睡覺中。搶佔議場門口，突襲成功！」並隨文刊出3張照片，圖中有多位民進黨立委均呼呼大睡中，陳更曬出自己坐在議場門前擺出「勝利姿態」的照片。

陳玉珍隨後更一馬當先直衝議場大門，並與守在門口的民進黨立委鍾家濱、鄭運鵬、許智傑、莊瑞雄爆發激烈肢體衝突和爭吵，經過一番推擠和拉扯後，陳守住門口並反嗆，「要當執政黨晚上不要睡覺」。

為了這場立法院藍綠大戰，陳玉珍27日晚間專程赴健身房健身，並於當晚9時許在臉書刊出影片寫下：「戰鬥的開始，隨時做好準備，強身健身。這幾年來，在立法院，發現除了好口才，也要有好身體。」影片中陳聽著健身教練指令做著動作，顯得相當認真。此影片獲得超過2000個讚，更湧入超過200則支持留言。