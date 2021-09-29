屋漏偏逢連夜雨，就在台股準備向上突破季線反壓時，市場傳來大陸「能耗雙控」的利空，雖說是大陸的政策，但因台灣企業有很多都在大陸設廠，受此限電措施影響，9月份營收勢必受到波及，加上後續此項政策的不確定變數，導致多頭買力縮手觀望。

從大環境觀察，除了大陸的大限電新變數外，美Fed將於11月縮減QE，美股在QE退場前偏向觀望整理，換句話說，美股近期表現也會偏弱，在大環境不理想的情況下，台股也將壓縮在季線之下震盪整理；嚴格說來，大陸大限電衝擊的是產能過度集中在大陸的企業，因此，除了PCB族群外，其他次產業是否能率先止跌回穩極為重要。

從盤面觀察，周一強勢的造紙族轉弱，航運股更是因為「上海美西線大跌」而走弱，限電造成貨品無法出口，運費自然會下跌，從這個部分思考，大陸是否有利用這次限電事件壓抑海運價格？從大陸「能耗雙控」政策面思考，一來可以整頓高汙染行業、迫其淘汰，二來壓制逐季高漲的海運價格來控制輸入性通膨，可謂一石多鳥。(倫元投顧提供)