北韓證實試射了新研發的「火星-8」型高超音速飛彈

北韓國防科學院28日上午在慈江道龍林郡都陽里試射了新研發的「火星-8」型高超音速飛彈。而高超音速飛彈的速度至少為5馬赫，也就是5倍音速。

據路透29日報導，美國和中俄都在發展高超音速武器，北韓進行相關測試，意味它也加入了這場競賽。高超音速飛彈被視為下一代武器，大幅縮短讓對手反應的時間，也打破了傳統的擊敗機制，而美國周一才成功試射了吸氣式高超音速飛彈。

不過，韓國航空宇宙大學（Korea Aerospace University ）火箭科學專家張永謹（Chang Young-keun，音）說，由於南韓的軍事情報顯示，北韓這次試射高超音速滑翔載具的飛行速度只有2.5 馬赫，因此很可能已失敗。他指出，北韓的高超音速滑翔載具技術不比上中美俄，目前看來，那似乎是針對南韓或日本。

而據朝中社與韓聯社29日報導，勞動黨中央委員會書記朴正天和國防科學部門的領導幹部參觀了當天的試射，不過國務委員會委員長金正恩並未到場。而朴正天高度評價了高超音速飛彈研發和實戰部署的戰略重要性，以及整體飛彈燃料系統安瓿化的軍事意義。他表示，國防科研團隊和軍工部門將繼續貫徹落實八大決議，爭取獲得重大成就。

由此可知，北韓前一天發射的近程飛彈，其實是其年初公開宣佈研製的高超音速武器。金正恩今年1月曾在勞動黨八大總結報告上指出，已提出在近期研發部署高超音速滑翔飛行戰鬥部的任務。

報導說，試射結果驗證了首次引進的安瓿化飛彈燃料系統和發動機穩定性，飛彈在主動區段的飛行控制性和穩定性，以及高超音速滑翔飛行戰鬥部分離後的制導機動性，而滑翔飛行特點等所有的技術指標，也都滿足了設計要求。

專家認為，「安瓿化燃料系統」是指將裝有濃縮液體燃料的容器組裝到發射裝置，以縮短注入時間的方式，具有與固體燃料同樣迅速，並可隨時發射等優點。

在北韓勞動黨八大所提出的國防科學發展及武器系統研發5年規劃中，研發高超音速飛彈是戰略武器部門的5大優先任務之一，在黨中央的高度重視下循序推進。而這次成功試射，對大力提升北韓自主尖端國防科技力量，還有自衛國防力量具有重大戰略意義。

而據《新聞周刊》（Newsweek）29日報導，擁有核武的北韓試射高超音速飛彈顯示，它的軍火庫裡又多了一樣武器。北韓目前有火星-5和火星-6型短程飛彈、火星-7與火星-9型中程飛彈，火星-12中遠程飛彈，以及火星-13，火星-14和火星-15洲際飛彈。而3款洲際飛彈據信射程能到美國大陸，能大幅提升北韓軍力。

儘管火星-8型飛彈射程要短得多，但裝了滑翔器，使防空系統更難以攔截。

目前美韓情報當局都在密切分析相關資訊，而日本防衛省說，飛彈向東飛行，尚未傳出造成任何損害，但譴責了北韓這次行動，說危及日本和亞太地區安全。不過，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）強調，面對美國和南韓增加軍力並舉行聯合演習，平壤的武器活動是必要的回應。