台灣時間今天半夜三點歐冠小組賽A組上演精采戲碼，巴黎聖日耳曼在主場對決曼城，終場巴黎以2：0戰勝對手，其中最值得注目的就是世界球王梅西(Lionel Messi)終於踢進他轉到巴黎的第一球，這讓主場觀眾都興奮到不行，相信梅西也會因此信心大振，在接下來的比賽漸入佳境。

本場比賽進行到第8分鐘巴黎就率先進球，球星內馬(Neymar)在禁區附近將球傳至中間，蓋伊(Idrissa Gueye)跟進接球，在人群中起腳強力射門，為球隊拿下首球，1：0領先。到第24分鐘曼城球員撞倒姆巴佩(Kylian Mbappe)被判黃牌警告。

接著比賽一直到第74分鐘巴黎攻勢再起，梅西帶球往前推進，他先傳球給姆巴佩，後者再迅速回傳，而梅西在禁區外接到球後起腳射門，球應聲入網，也讓比數來到2：0領先。梅西巴黎生涯第一個助攻由姆巴佩發動，似乎打破兩人不和傳言。

進球後梅西於賽後表示：「最近一直沒能上場，這只是我在主場的二戰，正在適應我的新球隊，我們的前鋒一起踢更多的比賽，關係就會越好，我們需要一起成長、進步，並不斷付出努力。」此戰巴黎贏球後戰績來到1勝1平，積分4分，曼城則是3分排小組第三。

這場比賽巴黎控球率為46.1%、曼城53.9%，巴黎全隊有3次射正、曼城7次，巴黎6次射門、曼城13次，巴黎吞下1張黃牌、曼城2張，而巴黎全場唯一的助攻由姆巴佩發動，曼城全場沒有任何助攻，得分掛蛋。巴黎下一戰將在台灣時間10月3日晚上7：00對決雷恩。