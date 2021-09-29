新冠疫情爆發後，對大部分人來說，出國一趟成了奢求，網友也開始幻想搭機旅遊白日夢、開始討論航空飛行小常識。星宇航空PO文，分享「為什麼同點進出的去程回程，飛行時間不一樣？」引起不小迴響。

以國人最喜歡去的東京為例，為什麼去跟回的飛行時間會不一樣，明明里程數相同。星宇航空臉書表示，旅客搭機時，電子機票上的航班起、降時間，都是以出發地、目的地當地時間為準，省去時差換算的困擾。

而不管去哪一個航點，兩地往返的飛行時間都不盡相同，「這當然不是因為地球自轉方向，或機長想帶你去兜兜風」。

星宇航空解釋，最主要會影響飛行時間的因素是「風向」，飛機於飛行過程中除了自身速度，還會加上風向風速；順風時受助力推行前進，縮短飛行時間，自然逆風時，阻力也會導致飛行時間更長、消耗更多燃料。

但也不是「一路順風」就好，至少許多機組員不會這樣祝福自己。原因是風向與飛機操作相輔相成，舉例來說，降落時若大順風，反而不利著陸，這時來點逆風反而比較好。